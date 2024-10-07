«Джокер 2» дебютував із невтішними $40 млн у США за перший вікенд — на $56 млн менше за перший фільм

Фільм «Джокер: Божевілля на двох» хоч і очолив бокс-офіс, та все ж показав невтішний результат.
За даними студії Warner Bros., стрічка зібрала $40 мільйонів у США за перші вихідні, хоча деякі аналітики оцінюють збори ще нижче. Водночас прогноз студії щодо міжнародного прокату виправдався — $81,1 млн. Загалом, світові збори склали $121,1 мільйона, що значно менше за очікувані $140+ млн.
Для порівняння, 2019 року оригінальний «Джокер» здобув рекордні для жовтня $96,2 мільйона лише у США. Для студії Warner Bros. такі збори сиквелу стали справжньою катастрофою з огляду на статус блокбастера та $200-мільйонний бюджет картини.
Аналітики зауважують, що від сиквелу очікують зборів на рівні оригіналу. Цифри «Джокера 2» викликають тривогу, адже стрічці потрібно заробити майже $450 млн, щоб окупитися. Перший «Джокер» із $65-мільйонним бюджетом зібрав у світі $1,07 мільярда, ставши найприбутковішим коміксним фільмом із рейтингом R.
Режисер Тодд Філліпс перетворив похмуру драму на фентезійний мюзикл, де Артур Флек у виконанні Хоакіна Фенікса знайомиться зі своєю подружкою Гарлін Квінзель (Леді Ґаґа) під час ув’язнення в клініці Аркгем. Та музичні номери у блокбастері виявилися надто сміливими для широкої аудиторії. Стрічка отримала лише 33% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes.
Рецензія на фільм «Джокер: Божевілля на двох» / Joker: Folie à Deux
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