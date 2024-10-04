Оцінка «Джокер 2» впала до 38% на Rotten Tomatoes, а режисер Тодд Філіпс заявив, що «покінчив з DC»

«Джокер 2» нарешті дебютував у прокаті, а з прем’єрою з’явились й оцінки глядачів на сайтах-агрегаторах рецензій — і вони, м’яко кажучи, не радують.

На Rotten Tomatoes аудиторія поставила стрічці скромні 37%, тоді як оцінка критиків впала з початкових 60% до 38% — тож думки глядачів та профільних сайтів майже збіглись і різняться на відсоток.

У відгуках «Джокер 2» називають одноразовим, безладним та млявим, хоча відзначають талановиту гру Ґаґи та Хоакіна Фенікса.

Перший «Джокер», окрім того, що приніс Феніксу «Оскара», заробив у прокаті понад $1 млрд. Для порівняння його оцінки на Rotten Tomatoes: 68% від критиків та 89% від аудиторії. Сиквелу, який обійшовся у $200 млн (більш ніж удвічі перевищує бюджет першої частини), пророкують відкриття у $140 млн по всьому світу.

Тим часом режисер обох частин Тодд Філліпс вже заявив в інтерв’ю THR, що на триквел не слід очікувати, як і на окремий спіноф про персонажку Ґаґи Гарлі Квін (принаймні за його режисурою).

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«Я відчуваю, що мій час у Всесвіті DC завершися на цих двох фільмах».

Сама Ґаґа раніше казала, що сценарій другого «Джокера» переписували буквально на серветках — на прохання Хоакіна Фенікса:

«Ми дуже часто сиділи у Хоакіна, переглядали сценарій, а потім просто розривали його та переписували наново».

Сиквел продовжує історію «Джокера» 2019 року і так само отримав рейтинг R через сцени з «сильним насильством», «обсценною лексикою», а також «короткочасним повним оголенням». Хоакін Фенікс повторює роль Артура Флека, тоді як Леді Ґаґа вперше приміряла на себе роль його подружки. Раніше персонажку грала Марґо Роббі, однак співачка зобразила «більш дорослу версію» лиходійки та проявила свої вокальні здібності, оскільки сиквел позиціювався чимось на кшталт мюзиклу.