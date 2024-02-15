Джокер та Гарлі Квін вітають з Днем Валентина: Тодд Філліпс опублікував фото Хоакіна Фенікса та Леді Гаги з майбутнього фільму

Режисер фільму «Джокер: Божевілля на двох» Тодд Філліпс у День Святого Валентина поділився особливим поглядом на Леді Гагу та Хоакіна Фенікса в ролі Джокера та Гарлі Квін.

В офіційному обліковому записі Філліпса в Instagram режисер опублікував три зображення Фенікса та Леді Гаги під прожекторами, наближених крізь ґрати тюремної камери та у танці на сцені, схожій на дахи Ґотема.

«Сподіваюся, що ваш день сповнений любові», — написав Філліпс та нагадав підписникам про прем’єру другого «Джокера» 4 жовтня.

Це не перший раз, коли Філліпс використовує свята, щоб опублікувати зображення свого майбутнього фільму про Джокера. З огляду на те, що є ще вісім місяців до виходу «Джокера 2» у кінотеатри, можна з упевненістю очікувати, що до старту переглядів буде більше зображень на святкову тему.

«Джокер: Божевілля на двох», як і попередній фільм, існуватиме окремо від майбутнього всесвіту DC Джеймса Ганна та Пітера Сафрана. Фільми існуватимуть виключно в тому всесвіті, який Сафран називає каноном DC Elseworlds. Також є непідтверджені відомості про те, що фільм буде мюзиклом.

Курс Fullstack Web Development. Онлайн курс з працевлаштуванням, ця професія різноманітна й творча, ти точно не будеш нудьгувати. Більше про курс

Джерело: IGN

Долучайся до конкурсу авторів ІТС! Вигравай круті призи від наших партнерів Logitech - професійне ігрове кермо та низкопрофільні ігрові клавіатури.