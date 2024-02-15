Новини Кіно 15.02.2024 о 08:40 comment views icon

Джокер та Гарлі Квін вітають з Днем Валентина: Тодд Філліпс опублікував фото Хоакіна Фенікса та Леді Гаги з майбутнього фільму

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Джокер та Гарлі Квін вітають з Днем Валентина: Тодд Філліпс опублікував фото Хоакіна Фенікса та Леді Гаги з майбутнього фільму

Режисер фільму «Джокер: Божевілля на двох» Тодд Філліпс у День Святого Валентина поділився особливим поглядом на Леді Гагу та Хоакіна Фенікса в ролі Джокера та Гарлі Квін.

В офіційному обліковому записі Філліпса в Instagram режисер опублікував три зображення Фенікса та Леді Гаги під прожекторами, наближених крізь ґрати тюремної камери та у танці на сцені, схожій на дахи Ґотема.

Джокер

«Сподіваюся, що ваш день сповнений любові», — написав Філліпс та нагадав підписникам про прем’єру другого «Джокера» 4 жовтня.

Це не перший раз, коли Філліпс використовує свята, щоб опублікувати зображення свого майбутнього фільму про Джокера. З огляду на те, що є ще вісім місяців до виходу «Джокера 2» у кінотеатри, можна з упевненістю очікувати, що до старту переглядів буде більше зображень на святкову тему.

Джокер

«Джокер: Божевілля на двох», як і попередній фільм, існуватиме окремо від майбутнього всесвіту DC Джеймса Ганна та Пітера Сафрана. Фільми існуватимуть виключно в тому всесвіті, який Сафран називає каноном DC Elseworlds. Також є непідтверджені відомості про те, що фільм буде мюзиклом.

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Джерело: IGN

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