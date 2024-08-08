Джордж Мартін писав у цьому редакторі: легендарний WordStar для DOS отримав друге життя

Письменник-фантаст Роберт Дж. Соєр, лауреат премій «Г’юго» та «Неб’юла», опублікував безплатний архів програми WordStar, якою користувався Джордж Р. Р. Мартін та інші відомі автори.

Багато письменників мають особливе ставлення до інструментів своєї творчості. Для деяких це ручка та блокнот, для інших — друкарська машинка IBM Selectric. WordStar став таким фетиш-об’єктом для цілого покоління авторів.

WordStar — це легендарний текстовий редактор, який з’явився на ринку у 1978 році й швидко став улюбленцем багатьох письменників. Створений для операційної системи CP/M, а пізніше адаптований для MS-DOS, WordStar відрізнявся від сучасних редакторів своїм інтуїтивним інтерфейсом і потужними функціями для творчого письма.

Серед шанувальників WordStar — визначні письменники Ральф Еллісон, Енн Райс і Джордж Р. Р. Мартін. Енн Райс навіть назвала програму «прекрасною та піднесеною» в коментарі на Facebook у 2015 році.

Соєр витратив тижні на підготовку архіву. Окрім самої програми, він включив детальні інструкції з використання та PDF-версії оригінальних посібників обсягом понад 1000 сторінок. Письменник також додав емулятори MS-DOS для запуску WordStar на сучасних комп’ютерах.

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Згідно із Соєром, Microsoft Word — це програмне забезпечення, призначене для «написання під диктовку». WordStar же має інший набір інструментів, які спрямовані на допомогу в створенні саме творчого матеріалу.

Джерело: Gizmodo