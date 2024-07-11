«Вітри зими» близько: Джордж Мартін натякає на завершення книги

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Джордж Мартін, автор романів «Пісня льоду та полум’я»: поділився новою інформацією про новий роман циклу, «Вітри зими». Коли він буде завершений — про це дізнаються не з чуток, а з «великого оголошення».

У своєму блогу, який називається Not a Blog, Джордж Мартін поділився новиною про те, що незабаром зустрінеться зі своїми британськими видавцями. Але, попередив він, це не означає, що роман закінчено.

«Минулого року, коли я згадав, що побачив свого редактора з «Вояджера» в Лондоні, інтернет збожеволів через всілякі теорії про те, якби це означало, що «Вітри зими» були завершені, і буде величезне оголошення. Е-е-е… вибачте, але ні .. Це не так», — пише Мартін. Нижче він додає: «Це НЕ означає, що наближається якесь важливе оголошення. Насправді це нічого не означає… крім бажання торкнутися бази, наздогнати, відновити старі контакти чи завести нові… і Насолоджуйтесь смачною їжею. Будь ласка, заспокойтеся, коли «Вітри зими» будуть закінчені, ані слова не просочиться, буде велике оголошення… де і коли я не можу сказати».

Мартін представив набір нових обкладинок для «Гри престолів» і всієї серії книг «Пісня льоду та полум’я». П’ять книг доступні в боксі та продаватимуться в інтернеті та в магазинах з жовтня 2024 року.

Автор також розповів про виставу «Гра престолів», яка має відбутися на сцені в Лондоні у наступному році, яка стане ще одним приквелом до подій головних романів та серіалів. Початково вона мала назву «Харенхол», але зараз Мартін схиляється до назви «Залізний трон».

Роман «Вітри зими» запізнюється на 10 років і, здається, просувається повільно. У листопаді 2023 року Мартін сказав, що написав 1100 сторінок довгоочікуваної книги — стільки ж, скільки й роком раніше.

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Джерела: GamesRadar, IGN

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