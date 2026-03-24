"Лицар сімох королівств" завершить зйомки 2-го сезону в червні: реліз — за пів року

Кадри з серіалу "Лицар сімох королівств" / HBO

Перший сезон серіалу “Лицар сімох королівств” зазнав кількох перенесень і зрештою дебютував на початку 2026 року. Другого, згідно з Deadline, не доведеться чекати так довго, оскільки зйомки в самому розпалі й мають завершитись вже у червні.





Якщо такого графіка зрештою дотримаються, то “Лицар сімох королівств” стартує з другим сезоном вже на початку 2027-го, фактично рівно за рік після прем’єри першого.

“Лицар сімох королівств” — це екранізація новел Джорджа Мартіна про пригоди лицаря Дунка та його зброєносця Егга, які подорожують Вестеросом приблизно за століття до подій “Гри престолів”. Головні ролі взяли на себе Декстер Сол Анселл і Пітер Клеффі, при цьому сам письменник раніше говорив, що вони “неначе зійшли зі сторінок його книг”.

“Ми зараз разом монтуємо деякі сцени, тому приємно бачити, як [другий сезон] поступово складається докупи”, — говорив шоуранер Айра Паркер на початку лютого. “Те, що серіал виходить одночасно з нашою роботою, стало благословенням з усіх боків”.

В першому сезоні Дунк та Егг відвідали лицарський турнір, де завели пару нових друзів і зазнали великої втрати. Другий екранізує новелу “Присяжний меч”, де дует буде втягнутим в регіональну суперечку під час літньої посухи у Вестеросі. Раніше HBO представив тріо нових і ключових для історії персонажів та акторів: Люсі Бойнтон отримала роль леді Роанни Веббер з Колдмоута, також відомої як Червона Вдова; Бабу Сісей приєднається як сер Бенніс, а Пітер Муллан — як сер Юстас.





Айра Паркер раніше підтвердив, що другий сезон серіалу “Лицар сімох королівств” так само отримає шість епізодів.

“Думаю, що обсяг буде таким самим, можливо, навіть меншим. Бюджет залишився незмінним, але все дорожче через інфляцію”.

Нагадаємо, що серіал обійшовся у $10 млн за епізод (удвічі менше, ніж в “Гри престолів”). Можливо, ситуація з бюджетом зміниться з огляду на велику популярність шоу. Воно, нагадаємо, увійшло до трійки кращих прем’єр HBO і побило рекорд за оцінками серед екранізацій “Гри престолів”.