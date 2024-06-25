EcoFlow Delta Pro 3 – зарядна станція потужністю 4 кВт та місткістю 12 кВт-год за ціною $3,7 тис.

EcoFlow випустив нову портативну зарядну станцію Delta Pro 3, яку можна масштабувати, щоб забезпечити енергією весь будинок під час відключення електроенергії. Також її можна використовувати для інших цілей, наприклад живлення електричної системи фургона, автобудинка, вечірки на пляжі або підзарядки електромобіля.

Delta Pro 3 покращує версію Delta Pro завдяки ще більшій місткості батареї, потужнішим входам і виходам, зниженому рівню шуму та ширшій колісній базі, що має полегшити переміщення цього пристрою вагою 52 кг.

Як домашнє резервне рішення EcoFlow Delta Pro 3 може масштабуватись від 4 кВт-год (одна літій-залізо-фосфатна батарея) до 12 кВт-год при додаванні двох розширювальних батарей такої ж місткості. Пристрій підтримує пристрої з робочою напругою 120 В та 240 В, а також забезпечує вихідну потужність до 4000 Вт (пікова потужність 8000 Вт). Цього достатньо для живлення майже будь-якого приладу в домі, включаючи індукційні плити та печі, системи охолодження та обігріву, колодязні насоси та холодильники.

Якщо цього буде недостатньо, можна об’єднати до трьох блоків Delta Pro 3 та під’єднати їх до EcoFlow Smart Home Panel 2, що забезпечить вихідну потужність до 12 кВт та сумарну місткість до 36 кВт-год. Цього достатньо для живлення середньостатистичного будинку в США протягом півтора дня або набагато довше, якщо живити лише важливі пристрої.

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Delta Pro 3 також може виступати як заміна шумним (але набагато дешевшим) дизель-генераторами. Для цього пристрій треба підключити безпосередньо до домашнього контуру через вхідний щиток або ручний перемикач. Новинка має рейтинг IP65, тому її слід захищати під час дощу.

Зарядну станцію EcoFlow Delta Pro 3 можна заряджати декількома різними способами, включно з сонячними панелями потужністю 1000 Вт і 1600 Вт, настінними розетками змінного струму на 1800 Вт (120 В) або 3000 Вт (240 В), зарядним пристроєм для електромобілів Level 2 (з адаптером) на 4000 Вт або генератором EcoFlow Dual Fuel Generator. Її також можна заряджати в автомобілі в поєднанні з EcoFlow Alternator Charger (800 Вт) або дуже повільно від прикурювача 12 В. Станція також підтримує багатоджерельну зарядку, поєднуючи кілька входів разом для швидкої зарядки потужністю до 7000 Вт.

Поза домом Delta Pro 3 також можна використовувати для живлення фургонів та автобудинків. Зарядна станція має розетку TT-30R, яка забезпечує струм 120 В / 30 А для живлення всієї електричної системи автомобіля, включаючи важкі навантаження, такі як кондиціонер і мікрохвильова піч. DP3 також має порт Anderson 12 В / 30 А для живлення низьковольтних пристроїв постійного струму, таких як освітлення, USB-розетки та портативний холодильник.

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Зарядна станція EcoFlow Delta Pro 3 успадкувала від Delta Pro Ultra покращену систему управління температурою. Завдяки цьому вона видає шум менш як 30 дБ при потужності менше ніж 2000 Вт.

Ціна EcoFlow Delta Pro 3 становить $3699 або $6298 за комплект з однією батареєю розширення. При замовленні до 23 липня діють пільгові ціни $3199 та $5498 відповідно. Продаж в Європі розпочнеться у вересні.

Джерело: The Verge

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