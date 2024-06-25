Новини Кіно 25.06.2024 о 14:48 comment views icon

Едді Мерфі каже, що «Шрек 5» вийде у 2025 році, а за ним — спіноф про Віслюка

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Едді Мерфі каже, що «Шрек 5» вийде у 2025 році, а за ним — спіноф про Віслюка

Розділ Кіно виходить за підтримки?

Про переговори щодо продовження франшизи «Шрек» заговорили рік тому, а нині Едді Мерфі, який озвучив Віслюка в оригінальній версії, підтвердив розробку і навіть натякнув на дату виходу.

«Ми почали роботу кілька місяців тому. Я записав першу дію, і думаю, що цього року ми це завершимо», — сказав Мерфі виданню Collider. «Думаю Шрек вийде у 2025 році, а надалі ми робитимемо фільм про Віслюка».

Перший «Шрек» вийшов на екрани у 2001 році, приніс  DreamWorks Animation $487 млн та отримав першу в історії премію «Оскар» за найкращий анімаційний фільм, що спровокувало творців зробити аж три продовження, випустити бродвейський мюзикл і запустити два спінофи. Другий фільм відзначився касою аж у $928 млн, тоді як третій та четвертий — $813 млн та $752 млн відповідною.

У п’ятому фільмі окрім Мерфі повернеться оригінальний акторський склад, включно з Майком Маєрсом в ролі Шрека та Кемерон Діас в ролі Фіони. Офіційно дата релізу «Шрека 5» не була оголошена, однак сподіваємось, прогнози Мерфі справдяться.

У 2023 році Мерфі сказав Entertainment Tonight, що зняв би п’ятий фільм про Шрека «за дві секунди», якби його колись попросили повторити роль Віслюка:

«Я люблю Віслюка», — сказав Мерфі. «Ви знаєте, коли знімали «Кіт у чоботях», я подумав: «Вони повинні зняти фільм «Віслюк». Я люблю Кота,  але Віслюк смішніший. Я б зняв ще одного «Шрека» за дві секунди».

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