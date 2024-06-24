«Думками навиворіт 2» обійшов другу «Дюну» як «найбагатший» фільм року з касою у $720 млн

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«Думками навиворіт 2» знадобилось всього два вікенди, аби досягнути звання найкасовішого фільму 2024 року.

Мультфільм Disney та Pixar на цю мить заробив $724 млн по всьому світу, перевершивши «Дюну 2» Дені Вільньова ($711 млн).

$355 млн від загального заробітку прийшлися на Північну Америку, тоді як покази за кордоном принесли фільму $369 млн. Серед найприбутковіших ринків за кордоном: Мексика ($63,9 млн), Велика Британія ($29,2 млн), Корея ($29 млн), Німеччина ($17,9 млн) і Бразилія ($17,3 млн), також фільм вийде у прокат в Японії 1 серпня. За подібного темпу «Думками навиворіт 2» має усі шанси стати першим фільмом 2024 року, який перетнув позначку у $1 млрд світової каси.

«Думками навиворіт 2» — це сиквел оригінальної історії 2015 року від Пітера Докстера, в якій розповідалось про 11-річну Райлі та її п’ять емоцій (Радість, Печаль, Огиду, Страх і Гнів). В другому фільмі в голові більш дорослої головної героїні з’являються «нові гості» — зокрема, й Тривожність. Режисером «Думками навиворіт 2» виступив Келсі Манн, також до проєкту повернулась сценаристка Мег Лефов. Виробництво продовження обійшлось у $200 млн.

Цікаво, що власний рекорд раніше оформив трейлер мультфільму, який за перші 24 години зібрав 157 млн переглядів та став найуспішнішим запуском анімаційного трейлеру в історії Disney. Попередніми рекордсменами були «Крижане серце 2» з 116,4 млн переглядів за добу та «Суперсімейка 2» із 113,6 млн переглядів за добу.

Джерело: Variety

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