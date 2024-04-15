Екс-бос Blizzard пропонує давати чайові розробникам ігор — $10-20 до основної покупки

Майк Ібарра, який раніше очолював Blizzard, написав у Twitter, що інколи відчуває бажання заплатити трохи більше грошей за гру, у якості подяки її розробникам.

Він пропонує, щоб під час купівлі гри висвічувалась додаткова опція, яка дозволить до основної ціни сплатити ще $10-20 у якості чайових безпосередньо самим розробникам.

«Наприкінці гри я часто думаю про те, який чудовий досвід отримав. І виникає бажання дати цим людям ще 10-20 доларів, бо цей досвід коштував більше за початкові 70 доларів. І з мене не намагалися вимагати по центу щосекунди», — пише Ібарра.

За словами екскерівника Blizzard подібні відчуття викликають такі ігри, як HZD, GoW, RDR2, BG3, Elden Ring тощо.

«Знаю, що 70 доларів – це для декого забагато, але такий варіант як чайові наприкінці гри, я хотів би мати. Деякі ігри такі особливі».

Ібарра розуміє, що багатьом його ідея не прийдеться до вподоби, оскільки всі «втомилися» від чайових й в інших галузях.

Насправді в коментарях його пропозицію сприйняли неоднозначно: хтось каже, що й так витрачає забагато на відеоігри; інші додають, що деякі платформи (такі як itch.io) вже пропонують підказки, а невеликі інді-розробники часто використовують усталені платформи для пожертв. Також пишуть, що будь-який додатковий дохід «незмінно опинятиметься в кишенях видавців», а не у самих розробників.

Решта загалом підтримала ідею, зважаючи на останні труднощі в індустрії — звільнення тисяч працівників та закриття студій (лише у 2023 році ігри «‎втратили» понад 6100 робочих місць).