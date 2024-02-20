Напередодні початку сезону Формули-1 2024 року стався витік про анонс та дату виходу наступної гри про головну перегонову серію від Codemasters та Electronic Arts.

F1 24 вийде 31 травня 2024 року, якщо вірити інсайдеру billbil-kun. Це раніше, ніж традиційний реліз для серії, адже F1 23 і F1 22 виходили 16 червня й 1 липня відповідно. Цей крок свідчить про бажання Electronic Arts випускати ігри F1 ближче до реального сезону, який розпочнеться наступними вихідними.

🏁 UPCOMING RELEASE 🏁 Here is the release date of the unannounced video game EA Sports F1 24 Check this out on our latest report including other news such as:

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⌛️ Early access & pre-order details#F124https://t.co/ModZlQ4s7D — billbil-kun (@billbil_kun) February 16, 2024

Як і у випадку з F1 23, ті, хто оформить попереднє замовлення на F1 24 Champions Edition, отримають три дні раннього доступу, починаючи з 28 травня. Крім того, передплатники EA Play отримають безплатну десятигодинну пробну версію з 28 травня, згідно з витоком.

Витік вказує 27 лютого датою анонсу, як раз напередодні першого гран-прі Бахрейну, яке триватиме з 29 лютого по 2 березня. F1 23 була анонсована 3 травня минулого року.

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Очікується, що ціна на F1 23 залишиться на тому ж рівні, як і на F1 23: £59.99/€69.99/$69.99 за Standard Edition та £79.99/€89.99/$89.99 за Champions Edition на ПК. Що стосується консолей, то очікується, що Standard Edition коштуватиме £69.99/€79.99/$69.99, а Champions Edition — £89.99/€99.99/$89.99.

Витік не підтвердив, чи вийде F1 24 на PS4 та Xbox One, але торішня гра вийшла на консолях минулого покоління, тож це цілком можливо (якщо не буде зміни ігрового рушія). Підтримка PSVR 2 також не підтверджена.

Codemasters не підтвердила ці чутки, але billbil-kun до цього правильно вказав дату виходу F1 23 і назвав EA Sports WRC ще до офіційних анонсів, передає Racing Games.

Чого чекати від F1 24?

Активні гравці серії чекають хоча б на виправлення багів, які переходять з однієї частини гри в іншу, але це малоймовірно. Традиційно серія пропонує оновлений склад пілотів і автодромів, проте цього року в реальній Ф1 не буде змін, порівнюючи з минулим роком, тож і тут не буде змін. Будуть зміни в форматі перегонового вікенду зі спринтом, проте такі «дрібниці» Codemasters раніше ігнорувала. Мабуть, будуть оновлення режиму кар’єри та My Team, а також новий контент «сюжетного режиму» Braking Point.

Проте, зміни можуть прийти завдяки переходу на новий ігровий рушій, ігри F1 від Codemasters розроблялися на власному рушію EGO, починаючи з F1 2010, тому перехід на новий графічний та фізичний рушій для використання переваг консолей поточного покоління здається наступним логічним кроком. Минулого року на Unreal Engine перейшла EA Sports WRC, але над серіями WRC та F1 працюють різні команди Codemasters, тож це не точно.

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