Напередодні початку сезону Формули-1 2024 року стався витік про анонс та дату виходу наступної гри про головну перегонову серію від Codemasters та Electronic Arts.

F1 24 вийде 31 травня 2024 року, якщо вірити інсайдеру billbil-kun. Це раніше, ніж традиційний реліз для серії, адже F1 23 і F1 22 виходили 16 червня й 1 липня відповідно. Цей крок свідчить про бажання Electronic Arts випускати ігри F1 ближче до реального сезону, який розпочнеться наступними вихідними.

🏁 UPCOMING RELEASE 🏁

Here is the release date of the unannounced video game EA Sports F1 24

Check this out on our latest report including other news such as:

🗒️ Game Editions

💲 Pricing

⌛️ Announcement window

⌛️ Early access & pre-order details#F124https://t.co/ModZlQ4s7D

— billbil-kun (@billbil_kun) February 16, 2024