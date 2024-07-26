Хто зіграє у серіалі «Лицар сімох королівств», приквелі «Гри престолів»? Відомі імена кількох акторів

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Знімальна група серіалу «Лицар сімох королівств», працює над першим сезоном серіалу в Белфасті, на півночі Ірландії. Стали відомі імена ще кількох акторів, які зіграють в ньому.

Дебютний сезон серіалу адаптує новелу «Лицар-бурлака». Раніше стало відомо, що, що Росс Андерсон був обраний на роль сіра Гамфрі Гардінга. Він був одним із багатьох лицарів, які брали участь у турнірі на Ешфорд-Медоу. Гамфрі Гардінг б’ється з Аеріоном Таргарієном (Фінн Беннетт) — отримує важку травму, але виграє бій. Потім він приєднується до Данка (Пітер Клеффі) у Суді сімох в кінці новели.

Росс Андерсон знімався у «Останньому королівстві» та фільмі «Сім королів повинні померти», а також у таких проєктах, як «Людина короля», «Ліфт», «Гранітна гавань» та багатьох інших.

Інші актори — це Роуен Робінсон, Ебігейл О’Ріган та Стівен Калверт. Робінсон грає невідомого персонажа під кодовим ім’ям «Роуен». Деякі фанати припускають, що вона може зіграти Роанн Веббер. Ебігейл О’Ріган — ще одна рудоволоса акторка, чия роль невідома, вона є ще одною кандидаткою на Роанн Веббер.

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Стівен Калверт, який грає лицаря Штормових земель. Цілком ймовірно, він один із лицарів, яких можна буде побачити з Ліонелем Баратеоном (Даніель Інгс).

Джерело: Redanian Intelligence

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