Правоохоронці провели оперативну закупівлю контенту на платформі OnlyFans, щоб довести вину моделі у виготовленні та збуті порнографічних матеріалів.

Згідно з матеріалами справи, дівчина зареєструвалася на платформі OnlyFans, де за плату публікувала відвертий контент — порнографічні фотографії та відеоролики зі своєю участю. У рішенні суду зазначено, що обвинувачена діяла «всупереч вимогам статей 1, 2 Закону України „Про захист суспільної моралі“», які встановлюють правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції порнографічного характеру. Подробиці цієї справи опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Для доведення вини моделі правоохоронці здійснили оперативну закупівлю, придбавши 8 фотографій і 11 відеороликів за участю дівчини. За цей контент на рахунок моделі перевели 5110 гривень.

Суд визнав дівчину винною та призначив їй покарання у вигляді штрафу розміром 2100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить ₴35 700. Окрім того, з неї стягнуть на користь держави процесуальні витрати на проведення експертиз у сумі ₴9844,64.

Народний депутат Ярослав Железняк прокоментував цю ситуацію у своєму Telegram-каналі:

«Я так розумію справу розслідували у поліції. Ок, бачу у деяких там працівників багато часу і зайвих грошей на „контрольні закупівлі“. Зараз як раз Бюджет 24 року переглядаємо — як раз зрозуміло кому його треба скоротити».

Варто зазначити, що попри правові обмеження, платформа OnlyFans приносить значні прибутки. За словами Железняка, лише минулого року Україна офіційно отримала від OnlyFans податків на суму $1,3 млн США.