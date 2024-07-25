Новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — реліз гри перенесли на 20 листопада (офіційно)

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

GSC Game World оголосила про нову дату виходу гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Тепер гра вийде 20 листопада 2024 року замість раніше запланованої дати 5 вересня 2024 року. Додатковий час необхідний розробникам для виправлення помилок та полірування ігрового процесу.

«Ми знаємо, що ви вже певно втомилися чекати, і ми щиро цінуємо ваше терпіння. Ці два додаткові місяці дадуть нам можливість виправити більше «несподіваних аномалій» (або просто «багів», як ви їх називаєте). Ми завжди вдячні за вашу постійну підтримку та розуміння – це має для нас велике значення. Ми так само хочемо, як і ви, нарешті випустити гру і щоб ви самостійно відчули її», — сказав Євген Григорович, ігровий директор GSC Game World.

Щоб трохи підсолодити пігулку, розробники анонсували захід S.T.A.L.K.E.R. 2 Developer Deep Dive, під час якого команда поділиться найбільшою порцією інформації щодо гри. 12 серпня року фанати гри зможуть побачити різноманітний контент, який раніше був недоступним, зокрема:

Інтерв’ю та залаштунки процесу розробки;

Багато нових кадрів, включаючи огляд світу, різноманітні локації, ігровий процес і ролики;

Повне відео проходження одного з сюжетних квестів.

У рамках S.T.A.L.K.E.R. 2 Developer Deep Dive розробники хочуть дати шанувальникам повне розуміння того, якою є гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl та як вона виглядає. Більше подробиць буде надано найближчим часом.

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Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийде на ПК та Xbox Series X/S 20 листопада 2024 року. З першого дня гра буде доступна в Game Pass. Передзамовлення вже відкриті на сайті розробників, а також у Steam та GOG.

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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