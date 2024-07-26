У липні в Україні помітно активізувалася кіберзлочинність. Хакери полюють за особистими даними громадян — для цього вони, зокрема, вони підробили сайт UKR.NET.

Урядовий центр реагування на надзвичайні комп’ютерні події CERT-UA фіксує збільшення атак групи хакерів UAC-0102. Їхньою метою є викрадення облікових записів UKR.NET. Зловмисників цікавлять податківці, співробітники державних органів, військові та працівники інших організацій і підприємств.

Поширений метод — електронні листи з вкладеннями у вигляді HTML-файлів, які імітують вебсторінки. Хакери користуються меншою захищеністю публічних поштових сервісів порівняно з корпоративними

Після відкриття вкладеного файлу жертва потрапляє на сайт, вигляд якого копіює сторінку UKR.NET — насправді це фішинговий сайт. Введені логіни, паролі та інші дані потрапляють до зловмисників.

CERT-UA рекомендує кілька кроків для захисту від атак:

Увімкнення двофакторної аутентифікації там, де це можливо.

Уникнення використання публічної пошти зі службових комп’ютерів та мереж.

Засоби для перенаправлення листів на більш захищену корпоративну пошту.

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Джерела: Держспецзв’язку, CERT-UA

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