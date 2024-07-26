У четвертому сезоні «Відьмака» Цирі та Ґеральт не перетинаються, — Фрея Аллан

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Під час Comic-Con у Сан-Дієго зірка серіалу «Відьмак» від Netflix Фрея Аллан розповіла, що Цирі не перетинатиметься з Ґеральтом Ліама Гемсворта у четвертому сезоні.

Цирі у виконанні Аллан починає нове життя поза законом разом із вуличною бандою, відомою як «Щури», з якою вона втекла у фіналі третьої частини 2 серіалу «Відьмак». У розмові зі Screen Rant на цьогорічному Comic-Con у Сан-Дієго, де Фрея представляє стрічку «Королівство планети мавп», вона розповіла, що, хоча її новий партнер за серіалом «справді хороший хлопець», вона не бачила його у роботі як Ґеральта, оскільки їхні персонажі не мають спільних сцен у новому сезоні. Натомість Цирі торує свій власний шлях під новим псевдонімом Фалька, намагаючись забути про колишнє життя:

«У цьому сезоні немає стосунків. Цирі пішла своїм шляхом, і він пішов своїм, тому це: «Забудь про Ґеральта». Це те, що знаходиться в зоні Цирі: «Давай спробуємо заблокувати це. Цього ніколи не було. Тепер я Фалька; я не Цирі». Але, як бачите, я нібито не залишила це позаду. Я ніби все ще в цьому зараз. Але Ліам прекрасний; він дійсно хороший хлопець. Я не бачила нічого, що він робив, тому що ми насправді не маємо спільних сцен, але він такий милий. Я чула, що він це руйнує [“I’ve heard that he’s smashing it”, мабуть, Фрея мала на увазі образ «хорошого хлопця» — ред.], тож не можу дочекатися, щоб побачити, що він робить».

Нова інформація від Фреї Аллан може стати несподіванкою для глядачів серіалу «Відьмак», але він цілком логічний з погляду її історії (хоча загалом серіал й дуже далеко відходить від книжної історії). Попри те, що час, проведений Цирі з «Щурами», та її стосунки з Містле (Крістель Елвін), будуть далеко не ідилічними, вони дадуть глядачам можливість побачити, як вона йде набагато темнішим шляхом без захисту Ґеральта.

Також, можливо, глядачі отримали відповідь на питання, куди ж подівся серіал «Щури». Зі слів Фреї Аллан можна припустити, що він був інтегрований у «Відьмака».

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Джерело: ScreenRant

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