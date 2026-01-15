Електронне працевлаштування: Верховна Рада підтримала трудові договори онлайн

Зображення: Depositphotos

Прийнятий за основу 15 січня законопроєкт передбачає можливість укладати трудові договори онлайн за допомогою цифрового підпису.

Метою “Проєкту Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо електронного документообігу при працевлаштуванні” № 14141 є надання правових умов укладання електронних трудових договорів з удосконаленим або кваліфікованим електронним підписом, за якого не треба фізично подавати посвідчення особи. Він змінює четверту частину статті 24 Кодексу законів про працю України.

Законопроєкт пропонує під час укладенні трудового договору у вигляді електронного документа здійснювати ідентифікацію осіб електронним підписом. При цьому сторони можуть домовитися про пересилання, створення чи зберігання даних осіб та документів з трудових відносин, за їхньою згодою та з дотриманням Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”.

“У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України мільйони громадян змушені працювати дистанційно. Значна частина економічно активного населення перебуває за межами постійного місця проживання або за кордоном. Вимога фізичної присутності для подання паспорта при працевлаштуванні створює перешкоди для реалізації конституційного права на працю”, — йдеться у пояснювальній записці.

Пояснення зазначає, що прийняття законопроєкту не потребує додаткових видатків з державного або місцевих бюджетів. Необхідна інфраструктура електронної ідентифікації та електронного документообігу вже працює в рамках сервісу “Дія”.