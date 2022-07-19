Верховна Рада України ухвалила закон про фріланс із низкою обмежень на цю форму трудових відносин

Вчора, 18 липня 2022 року, депутати проголосували за новий законопроєкт про фриланс, повідомляє видання DOU.UA. Відтепер узаконена нова форма трудових відносин, яка має низку характеристик і обмежень. Наразі закон передано на підпис президенту України.

Отже, закон унормовує трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Він передбачає, що працівник виконуватиме роботу лише тоді, коли вона з’явиться, а роботодавець не гарантує, що надаватиме цю роботу постійно.

Роботодавець самостійно визначає, коли й для якого обсягу робіт слід залучати працівника-фрилансера. Обидві сторони погоджують у трудовому договорі термін робіт і тривалість робочого часу, за який їх необхідно виконати.

При цьому повинні бути дотримані вимоги законодавства щодо тривалості робочого часу та часу відпочинку. Кількість робочих годин працівника не може перевищувати 40 годин на тиждень, а кількість днів — шести на тиждень. Мінімальна тривалість робочого часу працівника протягом календарного місяця становить 32 години. Якщо працівник виконував роботу менше ніж 32 годин, йому все одно мають виплатити зарплату не менш як за 32 години робочого часу.

Фрилансер може відмовитися від виконання роботи, якщо роботодавець вимагатиме працювати поза межами базових днів та годин.

Роботодавець не може заборонити фрилансеру виконувати роботу за іншими трудовими договорами.

Роботодавці не зможуть укладати понад 10% трудових договорів із нефіксованим робочим часом (від загальної кількості укладених трудових угод). Однак ці обмеження не застосовуються для юридичних осіб, ФОПів, які використовують найману працю менш як 10 співробітників — вони можуть укладати не більше одного трудового договору з нефіксованим робочим часом.

Договори з нефіксованим робочим часом впроваджують як альтернативу договорам цивільно-правового характеру. Працівник зможе поєднувати легальну роботу в кількох роботодавців і при цьому матиме базові соціальні гарантії (забезпечення лікарняними, відпустками, заробітною платою тощо).

Трудовий договір із нефіксованим робочим часом за своєю юридичною природою є аналогом іноземного «zero hours contract», який сьогодні використовують у Великобританії, Бельгії, Нідерландах, Угорщині тощо, йдеться у пояснювальній записці до закону.

Повний текст нового закону “Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості” (№5161) можна докладно вивчити за наступним посиланням.

Джерело: DOU.UA