«Енергоатом» збудує нову АЕС потужністю понад 4 ГВт

НАЕК «Енергоатом» оголосила про відродження проєкту будівництва Чигиринської АЕС. Недобудована атомна станція поблизу Чигирина на Черкащині отримає чотири енергоблоки за американською технологією AP1000, потужністю 1,1 ГВт кожний.

Чигиринську АЕС, а також місто атомників Орбіта почали будувати за часів СРСР і припинили у 1989 році. Станція розташована поблизу Кременчуцького водосховища. Орбіта також буде добудована разом зі станцією. Чигиринська міська рада вже надала дозвіл на розробку проєкту землеустрою для виділення земельних ділянок у користування «Енергоатом», а також надала понад 38 га у користування енергогенерувальної компанії.

«Енергоатом має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша. Успішна реалізація цих планів, безумовно, є вагомою інвестицією у повоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки держави. Впровадження інноваційних ядерних технологій зробить Україну лідером у сфері атомної енергетики з унікальним досвідом та власними технологічними рішеннями», — наголосив керівник НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Також для посилення енергетичної безпеки раніше було прийнято рішення побудувати 5 і 6 блоки Хмельницької АЕС за американською технологією. Проєкт AP1000 розроблений компанією Westinghouse, це водо-водяний реактор з двома контурами охолодження, покращеним використанням пасивних засобів безпеки та наголосом на економічну ефективність будівництва й експлуатації.

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Джерело: НАЕК «Енергоатом»

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