Енергосистему України вдасться стабілізувати до літа, якщо не буде нових обстрілів – міністр енергетики

З 10 жовтня країна-агрессор росія розпочала атаки на енергетичний сектор України. На цей день Українська енергосистема витримала вже 9 хвиль атак, хоча після кожної наступної атаки відновлювати її стає все важче. Наразі найскладніша в Україні ситуація з енергопостачанням спостерігається в Києві.

Разом з тим, попри сотні випущених ракет та дронів, російські загарбники так і не змогли занурити Україну в пітьму. Енергетики проводять ремонти, відновлюють мережі та підтримують цілісність енергосистеми. Хоча на її повноцінне відновлення знадобиться тривалий час.

Як розповів міністр енергетики Герман Галущенко, швидкість відновлення пов’язана з обстрілами. За сприятливих умов, Україна стабілізує енергетичну систему до літа.

«Якщо обстрілів не буде, навіть із врахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа», – зазначив Герман Галущенко.

За його словами, Україна має перелік рішень, які дозволять відновити енергосистему. Серед них називають мобільні електростанції потужністю до 50 МВт. Вони допоможуть заживлювати електростанції, які втратили інші джерела, а також зможуть дати додаткову потужність системі. В Україні є виробники таких електростанцій.

Курс POWER BI Приборкайте Power BI і прогнозуйте майбутнє своєї компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Водночас генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко зазначає, що ще в жодній війні не було такої агресії щодо інфраструктурних об’єктів. Енергетики розуміли, що буде важко, і готувалися до необхідності усунення наслідків обстрілів. Було підготовлено запаси елементів, які можуть бути застосовані під час ремонтів. Тому відновлення після обстрілів відбувається доволі швидко. Але існують унікальні енергетичні вузли, термін виготовлення яких може становити 18-20 місяців.

Джерело: forbes, dou