Ситуація з енергопостачанням в Києві наразі найскладніша в країні – гендиректор Yasno

В києві спостерігається найскладніша в країні ситуація з енергопостачанням. І поки що змін на краще не відбулося. Про це повідомив голова енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

При цьому в деяких районах столиці енергію подають по 5 годин на добу, в деяких – по 2-3 години, а місцями енергопостачання не вдалося відновити ще з часу останнього масованого обстрілу окупантів.

Сергій Коваленко зазначив, що проблема полягає не в недостатній генерації електроенергії, а в пошкоджених мережах.

«Місто не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання», – додав він.

За словами голови Yasno, наразі пошкоджено або знищено 60% трансформаторів. Тому неможливо подавати енергію в ті райони, де відсутнє необхідне робоче обладнання.

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Додає клопоту та нервів мешканцям ситуація, коли в одному будинку чи житловому комплексі світло відсутнє, а в сусідні будинки електроенергія постачається. Це пояснюється тим, що «лінії живлення у Києві не лінійні і не завжди логічні з точку зору мапи та районів». Тому може бути, що одна з ліній виведена з ладу через зруйновану підстанцію, а лінії, що ведуть в сусідні будинки працюють нормально.

Разом з тим, енергетики активно працюють над усуненням наслідків обстрілу російських загарбників. Також ведуться роботи над новими схемами перезаживлення з використанням доступного обладнання.

Поки що давати прогнозів енергетики не беруться. Ситуація може покращитись, «коли завершаться ремонтні роботи і коли схема перезаживлення запрацює». Однак у випадку повторного обстрілу і влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури та руйнування нині працюючих вузлів ситуація може стати ще гіршою.

Додамо, у Центрі досліджень енергетики вважають, що Київ може повернутися до планових відключень електрики за тиждень-півтора. Проте у кращому випадку світло подаватимуть по 10 годин на добу.

Джерело: Facebook