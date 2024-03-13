Epic Games стягуватиме по $1850 на рік з розробників, які використовують Unreal Engine не для ігор

Epic Games анонсувала нову схему ціноутворення для розробників, які створюють неігрові продукти з використанням рушія Unreal Engine. Компанія стягуватиме річну підписку «за місце» в розмірі $1850. Термін «на місце» фактично означає «людина, яка використовує програмне забезпечення». Ці зміни набудуть чинності з випуском Unreal Engine 5.4 наприкінці квітня.

Хоча Unreal Engine відомий насамперед як інструмент для розробки ігор, він регулярно використовується в різноманітних галузях промисловості, на що й орієнтована ця схема ціноутворення. Отже, сплачувати $1850 повинні будуть компанії, які створюють лінійний контент, як-от телешоу та фільми, або розробляють автомобільні інформаційно-розважальні платформи чи атракціони в тематичному парку. Наразі Epic Games не заробляє на більшості цих користувачів, оскільки кінцеві продукти не є, як сказав Суїні минулого року, «такими, що приносять роялті».

Щорічна плата надає цим користувачам доступ до самого Unreal Engine, інструменту візуалізації в реальному часі Twinmotion і програмного забезпечення 3D-моделювання RealityCapture. Однак організації можуть придбати окремі ліцензії для кожного з цих продуктів. Twinmotion коштуватиме $445 на рік, а RealityCapture – $1250 на рік.

Разом з тим передбачені деякі винятки. Компанії, які мають річний валовий дохід менше $1 млн, не повинні будуть платити комісію. Те саме стосується студентів, викладачів та любителів. Компанії, які розробляють плагіни для Unreal Engine, можуть продовжувати використовувати ПЗ безкоштовно, але Epic скорегує частку доходу.

Розробники ігор і надалі матимуть безкоштовний доступ до Unreal Engine, сплачуючи лише 5% роялті за створене програмне забезпечення, яке приносить понад $1 млн валового доходу за весь період. У 2020 році компанія Epic збільшила поріг безплатного використання з $50 тис. до $1 млн.

Джерело: Engadget

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