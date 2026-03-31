Новини Ігри 31.03.2026

Epic Games Store запустив весняний розпродаж: знижки до 90%

Софія Шадріна

Epic Games Store

Steam щойно завершив свій весняний розпродаж — і одразу естафету підхопив Epic Games Store. Epic Games Store Spring Sale 2026 вже розпочався, пропонуючи знижки до 90% на одні з найкращих ігор останніх років.


Давайте поглянемо на найзвабливіші знижки весняного розпродажу.

Star Wars Jedi: Survivor — 90% знижка

Один із найкращих екшенів за всесвітом Star Wars: Кел Кестіс продовжує боротьбу проти Імперії через п’ять років після подій Fallen Order. Паркур, світловий меч і відкриті планети — все на місці, і зараз це коштує майже нічого.


Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — 80% знижка (базова версія — 75%)

Один із найкращих відкритих світів в історії жанру. Ковбойська сага Артура Моргана досі виглядає краще за більшість нових ігор. Якщо якимось дивом пропустили — ось він, ваш шанс.

Alan Wake 2 — 70% знижка

Психологічний трилер від Remedy, де письменник-детектив і агент ФБР по черзі ведуть розслідування в реальності, що розпадається. Одна з найсміливіших ігор останніх років із погляду наративу та візуалу.

Cyberpunk 2077 — 65% знижка

Після масштабних оновлень і доповнення Phantom Liberty гра нарешті стала тим, чим мала бути з першого дня. Відкритий кіберпанк-світ Найт-Сіті з одним із найкращих сюжетів у жанрі.

Battlefield 6 — 40% знижка

Повернення серії до масштабних мультиплеєрних баталій з руйнівним середовищем і картами на сотні гравців.

Kingdom Come: Deliverance 2 — 50% знижка

Реалістична RPG у середньовічній Богемії, де доводиться вчитися фехтуванню, читати книги і не забувати поспати. Один із найімерсивніших відкритих світів 2025 року.


Grand Theft Auto V Enhanced — 50% знижка

Оновлена версія для нового покоління. Актуальна перед виходом GTA VI — хоча шоста частина на старті буде лише на консолях.

Clair Obscur: Expedition 33 — 20% знижка

Переможець GOTY 2025 з французьким флером і бойовою системою в реальному часі, вбудованою в покрокову RPG. Емоційна, красива і несподівано глибока.

Split-Fiction — 30% знижка

Кооперативний платформер від авторів It Takes Two — двоє авторів потрапляють у власні фантастичні світи й мусять співпрацювати, щоб вибратися.


ARC Raiders — 20% знижка

Кооперативний шутер від Embark Studios, де команда рейдерів протистоїть механізованому вторгненню з орбіти. Сьогодні, до речі, вийшло велике оновлення Flashpoint.


Borderlands 4 — 30% знижка

Четверта частина культового лутер-шутера з фірмовим гумором, мільярдами одиниць зброї та кооперативом на чотирьох.

MIO: Memories in Orbit — 20% знижка

Критично схвалений платформер 2026 року про хлопчика і його робота, що мандрують покинутою космічною станцією у пошуках спогадів.


Menace — 25% знижка

Покрокова стратегія у науково-фантастичному сеттингу, де ви командуєте загоном у тактичних місіях проти інопланетної загрози.


І декілька інших цікавинок для геймерів цієї весни.

Знижки на Epic Games Store
