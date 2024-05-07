Українська гра S.T.A.L.K.E.R. 2 у топ-5 «найбажаніших» ігор у Steam

Довгоочікувана гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World все більше привертає уваги за кілька місяців до свого виходу. Як свідчать дані Steam, наразі вона посідає 5-те місце серед найбажаніших ігор у цьому сервісі. На одну стрічку вище розташувалася гра Frostpunk 2.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ─ це рольова гра в жанрі постапокаліптичного шутера від першої особи з елементами survival horror та immersive sim. Вона є продовженням культової серії ігор S.T.A.L.K.E.R. та стане четвертою грою в серії.

Розробники повідомляли, що S.T.A.L.K.E.R. 2 — це нелінійна історія з величезним вмістом. Поведінка гравця в грі визначатиме конкретний напрямок, а сюжет дуже розширюється. Гравці не зможуть випробувати всі варіанти історії за один раз, тому що будуть доступні різні сюжетні напрямки. Основний сюжет триває приблизно 40 годин та має 4 варіанти закінчення. Побічні завдання також матимуть різні результати залежно від вибору гравця, а деякі побічні завдання певним чином впливатимуть на основний сюжет.

Нещодавно GSC Game World продемонструвала український трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, який дозволяє оцінити ігрові локації та якість українського озвучування.

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Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornoby заплановано на 5 вересня 2024 року. Гра вийде ексклюзивно на приставках нового покоління Microsoft Xbox Series X/S, а також ПК з Windows.