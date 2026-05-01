Місяцями вдавала вагітну — а потім вкрала чуже немовля: Netflix оголосив дату виходу нової документальної стрічки

"Власна дитина". Фото: Netflix / DW

Netflix озвучив дату виходу 13 серпня для “Власна дитина” (Un Hijo Propio) — нового документального кіно дворазової номінантки на “Оскар” Майте Альберді. Його героїня так відчувала тиск щодо народження дитини, що симулювала вагітність.





Фільм досліджує дивний випадок Елеонор Алехандри Марін Мендоси, відомої як Але — молодої жінки з Мексики, яка переживала такий вплив з боку чоловіка та свекрів щодо народження дитини, що вдавала вагітну. Підтримуючи цей обман протягом місяців, Але домовилася з молодою матір’ю, яка не хотіла своєї дитини, забрати її новонародженого. Принаймні саме це вона пізніше розповіла поліції. Жінка, яка народила, наполягала, що не мала жодної домовленості про передачу немовляти Але.

Реальні події відбулися в 2008–2009 роках: Але набирала вагу, щоб імітувати вагітність, і переконала чоловіка, друзів та родину, що влітку народить дитину. У червні 2009 року вона прийшла до Загальної лікарні Мексики, де працювала медсестрою, і покинула заклад із новонародженою дівчинкою, захованою в сумці. Невдовзі Але та її чоловіка Артуро затримали в готелі Hollywood у Мехіко. Алехандру засудили до 13 років ув’язнення — проте навіть після звільнення вона зберегла стосунки з Артуро.

Сценарій фільму написали аргентинці Хуліан Лойола та Естебан Стьюдент — автори відомої драми “Клан” Пабло Трапперо. Зйомки проходили в Мексиці, однак команда була справді багатонаціональною: аргентинські сценаристи, чилійські оператор і художник-постановник, мексиканська більшість знімальної групи. Тривалість картини — 96 хвилин.

“У цьому повнометражному документальному фільмі Майте Альберді показує, як проста брехня перетворюється на виставу, яку важко підтримувати місяцями — в очах захопленого чоловіка та родини”, — йдеться у прес-релізі.

“Власна дитина” демонструється у п’ятницю на фестивалі Doc10 у Чикаго та в неділю — на Міжнародному кінофестивалі в Сан-Франциско. Нещодавно фільм був показаний на Міжнародному кінофестивалі в Буенос-Айресі в Аргентині та на Visions du Réel у Ньоні (Швейцарія) після світової прем’єри в лютому на Берлінському кінофестивалі. Окрім стримінгу на Netflix, документальний фільм вийде у відібраних кінотеатрах США, Великої Британії та Мексики.





Альберді (“Таємний агент”, “Вічна пам’ять”) зняла розлогі інсценізації для проєкту, запросивши Ану Селесте Монтальво Пенью на роль Але та Армандо Еспітіа на роль чоловіка Але — Артуро (він повністю повірив у схему і справді вважав, що дружина виносила дитину).

“Для мене це не художній фільм — це більше схоже на відтворення її точки зору”, — каже Альберді про інсценізовані сцени. “Це був такий органічний спосіб розповісти цю історію, бо [раніше] ми бачили лише один погляд і лише одну версію на той момент”.

Режисерка відчула потребу вдатися до такого творчого підходу частково тому, що мексиканські ЗМІ зображували Але однобічно — як викрадачку немовлят.

“Цей фарс затягує Алехандру в усепоглинаючу симуляцію, яка штовхає її за межу точки неповернення, спричиняє медіаскандал і унеможливлює підтримання її брехні”, — каже вона.

На Берлінському кінофестивалі Альберді розповіла Deadline:

“Я маю дуже багато позитивного досвіду з Netflix — звісно, починаючи з “Людини зсередини”, і я зняла свій перший художній фільм “На її місці” разом з ними”.

Щодо “Власної дитини” вона зазначила:

“Це дуже масштабний фільм із поєднанням великого виробництва з акторами та великою знімальною групою — і мого способу знімати документальне кіно з маленькою командою. Тож це був амбітний проєкт, але я дуже рада, що ми змогли зробити його з Netflix”.

“Власна дитина” продовжує співпрацю Альберді з Netflix. Стримінг адаптував її документальний фільм “Таємний агент” у серіал “Людина зсередини” за участю Теда Денсона, який отримав продовження на третій сезон. Художній проєкт режисерки 2024 року “На її місці” також виходить на Netflix.

Джерело: Deadline