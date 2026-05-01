banner
Новини Кіно 01.05.2026

Оскар-2027 закриває двері для штучного інтелекту: нові правила забороняють ШІ-акторів і ШІ-сценарії

Оскар-2027: Американська кіноакадемія заборонила ШІ-акторів і ШІ-сценарії / The Hollywood Reporter
Оскар-2027: Американська кіноакадемія заборонила ШІ-акторів і ШІ-сценарії / The Hollywood Reporter

Американська кіноакадемія оголосила оновлені правила для премії “Оскар” 99-го сезону, яка відбудеться 14 березня 2027 року. Головна зміна: штучний інтелект офіційно виключено з акторських і сценарних номінацій.


Відтепер на “Оскар” за акторську роботу претендують лише виконавці, які зазначені в юридичному титрі фільму і чия гра підтверджено виконана людиною за її згодою. Це правило безпосередньо стосується резонансної ситуації з Валом Кілмером: після його смерті у 2025 році студія завершила образ актора у фільмі за допомогою штучного інтелекту. Тепер подібне автоматично виводить роботу з-під розгляду.

Окремо зафіксовано: на “Оскар” за сценарій претендують лише сценарії, написані людиною. Академія також зазначила, що залишає за собою право запитувати додаткову інформацію про характер використання штучного інтелекту в будь-якому поданому фільмі.

Серйозних змін зазнала категорія найкращого міжнародного фільму. Раніше від кожної країни могла брати участь лише одна картина, обрана місцевим комітетом. Тепер фільм також отримує право на участь, якщо виграв головний приз на одному з шести фестивалів: Берлін, Пусан, Канни, Санденс, Торонто або Венеція. Це означає, що одна країна теоретично може отримати кілька номінацій одночасно.


Ще одна зміна тієї ж категорії: “Оскар” за міжнародний фільм відтепер присуджується режисерові, а не країні. Ім’я постановника з’явиться і на статуетці, і в офіційних записах академії.

Актори отримали право балотуватися в одній категорії одразу за кількома роботами. Раніше, якщо виконавець набирав достатньо голосів за дві ролі, до фінального списку потрапляла лише вища за голосами. Тепер обидві можуть бути номіновані.

Серед інших змін: кількість людей, що можуть отримати “Оскар” за кастинг, збільшена з двох до трьох. У категорії найкращої операторської роботи шортліст розшириться до 20 фільмів. Членам академії у категорії візуальних ефектів дозволять голосувати у фінальному раунді лише після перегляду спеціальних демонстраційних відеоматеріалів на платформі академії.

Ключові дати для претендентів: перший дедлайн для анімаційних короткометражок, документальних та ігрових короткометражок — 13 серпня 2026 року; дедлайн для основних категорій і найкращого фільму — 17 вересня; подача для міжнародного фільму — до 30 вересня.

Спецпроєкти
Джерело: The Hollywood Reporter

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати