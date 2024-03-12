«Фактично вибивали український інтерфейс» — ексдиректор Google Україна про локалізацію сервісів

Дмитро Шоломко, який очолював представництво Google в Україні протягом 17 років (і звільнився торік у жовтні), дав інтерв’ю виданню DOU і, серед іншого, торкнувся теми української локалізації сервісів компанії.

Пошуковик Google, як і YouTube, давно критикують за нав’язування українцям російського контенту. Хоча Шоломко зазначає, що на відміну від іноземних компаній, які запроваджували офіси в москві й звідти керувати українським бізнесом, Google зосереджувалася на максимальній локалізації.

«Мовляв, кожна країна унікальна, вивчаймо, що там робиться. Тому домашня сторінка Google стандартно показувалася українською мовою, хоча пошук на ній вели здебільшого російською», — каже Дмитро.

Він додає, що для Google було принципово локалізовувати проєкти для України. У минулому кілька проєктів довелось відкласти, тому що ніхто не хотів локалізовувати їх українською (зрештою остаточна вартість локалізації була вищою за економічну вигоду).

«Моя команда хотіла, щоб всі продукти Google, які доступні у світі, працювали й в Україні українською мовою».

Шоломко каже, що в Google кожна команда регулює запуски свого проєкту і сама вирішує, що треба, а що ні — деякі одразу погоджувались на запуск українською, тоді як з іншими необхідно було вести довгі перемовини.

До того ж запуск української версії потребував великих інвестицій — як приклад Дмитро наводить сервіс панорамного перегляду вулиць Google Street View. Для запуску локалізованої версії необхідно було ввезти автомобілі зі спеціальним обладнанням та сертифікувати його, отримати необхідні дозволи та знайти команду, яка змогла б відзняти, обробити, передати дані й покласти на сервіс.

«Інколи я читаю коментарі про те, що допомагав русифікувати Україну, це неправда. Якби я не стояв бар’єром, багато сервісів для України було б запущено російською мовою. Ми фактично вибивали український інтерфейс у декількох продуктів Google. Дехто думав, що «і так паймут», — каже Дмитро.

Він додає, що постійно доводилось пояснювати, наскільки важливою є українська локалізація — і геополітично, і стратегічно, і репутаційно. Водночас Шоломко зазначає, що в останні роки стало легше — оскільки користуватися українською мовою стали більше.

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«Я не можу сказати співвідношення щодо того, чи зараз використовують у Google більше російську або українську, але точно української мови стало набагато більше. У десятки разів».

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