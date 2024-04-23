Оновлено: чоловіки призивного віку за кордоном зможуть отримати документи після оновлення даних в ТЦК

У вівторок, 23 квітня, низка українських консульств повідомила, що видача документів для українців призивного віку призупинена.

Оновлено [21:17, 23 квітня]: новина доповнена офіційним роз’ясненням Міністерства закордонних справ.

Видачу документів призупинили через «технічні причини», повідомив першим Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі. Крім того, послуги з видачі паспортів наразі можливі лише для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації.

Зокрема, про призупинку прийому громадян призовного віку повідомили в консульствах Праги, Барселони та Польщі.

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Пізніше там уточнили, що йдеться конкретно про про призупинення прийому чоловіків призовного віку.

МЗС: «Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною»

Ситуацію прокоментував очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку у зв’язку з законом про мобілізацію.

Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2024

«Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справделивого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно», — підкреслив міністр.

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Чоловіки отримають документи після оновлення даних в ТЦК

О 19:20 МЗС таки опублікувало офіційне роз’яснення. Так, з 23 квітня тимчасово припиняється прийом нових заяв на вчинення консульських дій від згаданої категорії громадян України. Якщо людина подала заявку до 23 квітня, то її «буде розглянуто та опрацьовано консульськими установами в повному обсязі».

Після набуття законом про мобілізацію чинності 18 травня 2024 року процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону.

Тобто, чоловіки у віці у віці від 18 до 60 років після оновлення даних військового обліку в ТЦК матиму доступ до консульських послуг. Також його можна отримати і без оновлення даних — у випадку надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні проєкт закону №10449 про посилення мобілізації.

Закон вносить зміни в процедуру обліку даних, вводить покарання за ухилення.

Також стало відомо, що Міноборони оцифрувало дані всіх потенційних призовників.