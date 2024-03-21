Фентезі «Нескінченна історія» повернеться на екрані у кількох нових фільмах

«Нескінченна історія», популярний фентезійний роман німецького письменника Міхаеля Енде, який отримав культову екранізацію 1984 року, знову відроджується на великому екрані завдяки партнерству між Michael Ende Productions та See-Saw Films. Світ Фантастика повернеться в кінотеатри у вигляді кількох стрічок.

Деталі проєкту, включаючи точну кількість фільмів, які будуть зняті, залежатимуть від зібраного та створеного матеріалу. За словами студії, яскравий світ, описані Енде в «Нескінченній історії», включно з Вежею зі Слонової Кістки, Гоавом, Пустелею Кольорів, Срібними Горами, Містом Привидів, Срібним Озером і Болотами Смутку (де відомий кінь Атрея Артакс тоне) — надайте зніманням статусу міжнародного глобального виробництва. Студія намагатиметься підтримувати зв’язок зі спадщиною книги, знімаючи деякі сцени в Німеччині (більша частина фільму 1984 року фактично була знята на Bavaria Studios у Мюнхені).

Сучасний фільм, ймовірно, підтримуватиме ностальгію за стрічкою минулого сторіччя. Проте відомо, що сам Міхаель Енде не сприймав фільм через його занадто велике відхилення від оригіналу.

Виконавчими продюсерами нових фільмів стануть Лоренцо Де Майо, колишній виконавчий директор Endeavour Content, виконавчий директор Michael Ende Productions Вольф-Дітер фон Гронау, CEO See-Saw Саймон Гілліс та креативний директор Хелен Грегорі.

Опублікована в 1979 році, «Нескінченна історія» стала бестселером у Німеччині, була перекладена на 45 мов та продавалася мільйонними накладами в усьому світі. У центрі історії хлопчик Бастіан Бальтазар Букс, який, рятуючись від хуліганів, відкриває таємничу книгу «Нескінченна історія» про героїчного Атрею та його місію врятувати магічне царство Фантастика від знищення силою, відомою як Ніщо. Але чим більше він читає, тим більше Бастіан розуміє, що він не просто незаангажований глядач, і незабаром він сам потрапляє у Фантастику та літає на драконі Фалкорі.

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Джерело: Variety

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