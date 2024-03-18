Каса другої «Дюни» наблизилась до $500 млн — їй знадобилось всього три тижні, щоб обійти першу частину

На цю мить друга «Дюна» заробила $494,7 млн у всьому світі — $205,3 млн млн в національному прокаті й $289,4 млн за кордоном.

«Дюна: Частина друга» також нині є найкасовішим фільмом 2024 року і всього за три тижні перевершила показники першої частини екранізації Дені Вільньова.

Варто також зазначити, що лише за 10 днів прокату друга «Дюна» перевершила загальні національні збори першої ($108 млн) — однак фільм 2021 року був одночасно випущений у кінотеатрах та на HBO Max, тому продажі квитків були дещо придушені релізом в онлайні.

За кордоном найбільшу аудиторію «Дюна: Частина друга» здобула у Китаї ($36 млн), Великій Британії ($32,8 млн), Німеччині ($25 млн), Франції ($24,9 млн) та Австралії ($15,6 млн). В Україні фільм показав найкращий старт для Warner Bros. з початку війни — 32,6 млн гривень за перший вікенд (актуальніші дані поки невідомі).

Особливий попит мали мережі IMAX — режисер обрав для другої «Дюни» плівку 70 мм, що забезпечує вищу деталізацію та реалістичність (до речі, знімали фільм об’єктивами українського виробництва). За вихідні фільм перевищив позначку у $100 мільйонів лише на екранах Imax і став сьомим за швидкістю зі стрічок, які досягли цієї віхи.

Warner Bros. і Legendary Entertainment, які спільно продюсували та фінансували фільм «Дюна: Частина друга», витратили на виробництво $190 млн (ще у $100 млн обійшлася реклама).

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«Дюна: Частина друга» продовжує адаптацію культового науково-фантастичного роману Френка Герберта від режисера Дені Вільньова. Згідно з синопсисом, у продовженні Пол Атрід об’єднується з Чані та фременами (плем’я пустельного народу у всесвіті Дюни), щоб помститися змовникам, які знищили його сім’ю. До своїх ролей повернулися Тімоті Шаламе, Зендея, Ребека Ферґюсон, Джош Бролін, Стеллан Скашґорд, Дейв Батіста та Хав’єр Бардем. Також з’являються нові персонажі у виконанні Остіна Батлера (лиходій Фейд-Раут Гарконнен), Флоренс П’ю (принцеса Ірулан) та Крістофера Вокена (Шаддам IV).

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