Фінальний трейлер фільму «Бордерлендз» / Borderlands — в кінотеатрах через два тижні

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Lionsgate випустила фінальний трейлер фільму «Бордерлендз» / Borderlands за відомою серією ігор. Прем’єра в Україні вже зовсім скоро.

Як і попередній трейлер стрічки Елая Рота, це відео зосереджене на двох речах: взаємодій між персонажами та екшені. Обидва ролики схожі, навіть мають деякі спільні кадри, але розкривають події з різних боків.

У фільмі Borderlands авантюристи шукають втрачене сховище Пандори. Ліліт, Роланд, Тіні Тіна та інші стикаються з різними загрозами планети. Кілька нових сцен містять посилання до тих чи інших моментів ігор. Однак є також кілька нових моментів, включаючи кілька зворотних викликів до відеоігор. Так, приблизно на позначці 1:25 можна побачити Роланда, який використовує одного з вибухових плюшевих кроликів Тіни.

Зараз час, коли телевізійні та кіноадаптації ігор зараз переживають відродження, але фільм Borderlands мав вийти кілька років тому. Фільмування були завершені ще у 2021 році, проте у 2023 році тривали два тижні перезнімання під керівництвом режисера першого «Дедпула» Тіма Міллера. Після цього часу шанувальники Borderlands дещо стурбовані якістю та відповідністю фільму.

У Borderlands зіграли Кейт Бланшетт (Ліліт), Джеймі Лі Кертіс (Патриція Танніс), Кевін Харт (Роланд), Аріана Грінблатт (Тіні Тіна) та Флоріан Мунтяну (Кріг), а Джек Блек озвучив Клептрепа. В українських кінотеатрах фільм стартує 8 серпня.

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Джерело: ComicBook

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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