Перший трейлер фільму Borderlands — прем’єра 9 серпня 2024 року

Після вчорашнього тизера тепер вийшов повний дебютний трейлер фільму Borderlands, який дає гарне уявлення про те, чого очікувати.

У трейлері показано Ліліт у виконанні Кейт Бланшетт, Роланда (Кевін Харт), Клаптрапа (Джек Блек), Тіні Тіну (Аріана Грінблатт), Танніс (Джеймі Лі Кертіс) та Кріга (Флоріана Мунтяну).

Також можна побачити Едгара Раміреса у роді Девкаліана Атласа, засновника та генерального директора Atlas Corporation. Це перший раз, коли фанати почули голос Джека Блека у ролі Клептрепа, котрий, як недавно, звучить як цифрова версія голосу Джека Блека.

Фільм Borderlands, знятий Елаєм Ротом, заснований на серії відеоігор, розроблених Gearbox. У трейлері є бійка з інопланетними монстрами та впізнаваними бандитами з Borderlands під час пригоди з метою знайти та захистити зниклу дівчину. Робот Клептрап знаходить час сходити по-великому на очах всієї компанії.

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Borderlands виходить у США та Великій Британії 9 серпня 2024 року, в Україні це може статися на день раніше.

Джерело: IGN

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