Фотореалістичний аватар Zoom зображатиме вас на робочій нараді, якщо ви не встигли причепуритися

Більше не треба буде робити таке в Zoom

Якщо ви коли-небудь хотіли “захворіти” й відправити замість себе на наступну Zoom-зустріч штучний інтелект — поки що такий сценарій недоступний. Але Zoom готує до запуску у своєму середовищі Zoom Workplace “фотореалістичні аватари” разом із покращеним відео та живим голосовим перекладом.

Це не означає, що можна буде ухилятися від роботи — хоча ваша віртуальна копія з’явиться на екрані й повторюватиме ваші рухи. Завдяки цьому створюватиметься враження, що ви присутні й уважно слухаєте, навіть якщо не встигли підготуватися до включення камери.

Наразі програма Zoom, яка під час пандемії допомагала людям залишатися на зв’язку, виросла у повноцінний робочий простір на кшталт Microsoft Teams. Тепер тут є багаторівневі інструменти зі штучним інтелектом (зокрема сервіс-асистент Zoomie), дошки для спільної роботи, чат та інші можливості.

Компанія повідомила на конференції Zoomtopia для розробників, що ключовий продукт, тепер відомий як Workplace, отримує вимірювані поліпшення. Деталей того, як працюватимуть нові функції, не надали, але дорожня карта розвитку Workplace виглядає перспективно.

Впродовж років користувачі могли вимикати камери, що не завжди означало їхню увагу. Тепер Zoom пропонує рішення — “фотореалістичний аватар”, який “відстежує та повторює” відеопотік у реальному часі. Це описують як “реалістичний аватар, створений ШІ”. Запуск очікується в грудні, і поки не ясно, чи це буде просто анімоване фото, чи щось складніше.

Ще одна важлива новинка — живий переклад голосу. Подібні функції вже показували конкуренти: Microsoft демонструвала переклад у реальному часі (спершу в браузері Edge, а потім і ширше), а Google додав його в Google Meet. Проблема полягає в обмеженій кількості мов: у Microsoft це були лише англійська, іспанська та корейська, а Google підтримує лише іспанську. Zoom поки не уточнює перелік мов, але функція також стартує у грудні.

Оновлення торкнеться й базового застосунку Zoom Meetings. Однією з проблем користувачів є якість зображення від вбудованих у ноутбуки 1080p-камер: навіть хороші вебкамери іноді виглядають гірше, ніж відео на YouTube. Zoom досі не підтримує потокову передачу у 1440p чи 4K і цього теж не планує.

Втім, тепер можна буде ділитися контентом у 4K, а сама платформа отримає підтримку відео з камер 1080p при частоті 60 Гц. Для порівняння, більшість вебкамер обмежені 30 Гц, через що відео виглядає трохи смиканим. Перехід на 60 Гц забезпечить плавність, подібну до телебачення чи потокових сервісів. Ця можливість також з’явиться в грудні.

Окрім цього, Zoom інтегрує штучний інтелект для допомоги з організацією робочих процесів. Новий груповий асистент Zoomie зможе допомогти зареєструватися на зустріч, відслідковувати виконання завдань чи отримувати оновлення. Zoomie є частиною більшого інструменту AI Companion, який аналізує розклади учасників, підбирає вільний час для зустрічей і знаходить потрібні документи. Ці функції компанія планує запустити найближчими місяцями.

Джерело: pcworld