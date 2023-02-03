Microsoft запустила Teams Premium з ШІ-функціями на базі GPT-3.5: нотатки та завдання будуть записані навіть за вашої відсутності

Користувачі Microsoft Teams Premium отримають доступ до нових функцій — генерування нотаток та завдань за допомогою ШІ, а також покращений захист вмісту розмов за допомогою маркування та водяних знаків.

Intelligent recap — важливе нове доповнення до Microsoft Teams Premium, яке використовує модель OpenAI GPT-3.5, щоб занотувати основні моменти зустрічі, навіть якщо ви не були на ній присутні. Функція буде корисною, коли співробітники знаходяться у різних часових поясах або за якихось інших поважних причин пропустили нараду.

ШІ створить повну стенограму розмови із позначками, коли й про що говорив кожен з доповідачів. Якщо вас згадають у розмові, на графіку це також буде відображено. Деякі можливості Intelligent recap доступні вже сьогодні, але більшість додадуть у другому кварталі 2023 року.

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Серед інших функцій Teams, які відтепер будуть доступні виключно у преміальній передплаті: онлайн-переклад субтитрів, організація сцен у режимі Together Mode тощо. Субтитри будуть доступні для нинішніх користувачів протягом 60 днів пільгового періоду, а функції віртуальних зустрічей — протягом 30 днів.

У Microsoft Teams Premium посилять заходи безпеки для захисту зустрічей: доступні водяні знаки, маркування конфіденційного вмісту та можливість заборонити учасникам записувати розмову або копіювати листування в чаті.

Microsoft Teams Premium також підтримує вебінари — це допоможе компаніям проводити події зі списками очікування реєстрації, налаштованим часом початку та завершення, а також з віртуальними “брендованими” кімнатами.

Інтеграція GPT-3.5 з Microsoft Teams Premium відбулась лише через кілька днів після того, як Microsoft розширила партнерство з OpenAI у рамках “багатомільярдних інвестицій”. Ходять чутки, що Microsoft готується запровадити технологію OpenAI у Word, PowerPoint і Outlook і, як повідомляється, додасть ChatGPT до Bing.

Microsoft запустила 30-денну тестову версію Teams Premium у грудні для попереднього перегляду функцій, а тепер зробила її загальнодоступною. Нинішня акційна вартість Microsoft Teams Premium — $7 на місяць за користувача, із 30 червня ціна зросте до $10.

Джерело: The Verge