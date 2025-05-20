Google Meet навчився перекладати голос — і звучати, як ви

Світ месенджерів динамічно змінюється. В той час як Microsoft виводить з ринку Skype, Google продовжує активно розвивати Meet та додавати в нього нові функції. Під час проведення конференції Google I/O пошуковий гігант представив нову можливість в Meet – під час відеодзвінків сервіс здатен автоматично перекладати вашу мову іншою мовою. При цьому зберігаються звучання вашого голосу, інтонації та емоції.
Для роботи цієї функції сервіс використовує ШІ-платформу Gemini. Завдяки ШІ відбувається переклад сказаного вами у режимі реального часу — і одразу озвучується переклад мовою вашого співрозмовника.
Наприклад, у демонстрації англомовний користувач спілкувався з іспаномовним колегою. Як тільки той вмикав функцію перекладу, Meet починав дублювати його голос англійською — і звучало це так, ніби говорить та сама людина, але іншою мовою.
Google наголошує, що переклад намагається зберегти не лише слова, а й інтонацію, ритм і навіть настрій голосу. Це має зробити спілкування більш природним і людяним — ніби ви справді чуєте співрозмовника, просто зрозумілою вам мовою.
Наразі функція працює лише між англійською та іспанською мовами. Проте в найближчі тижні Google обіцяє додати підтримку італійської, німецької та португальської мов. Спочатку доступ отримають підписники сервісу, а пізніше — корпоративні клієнти.
Цікаво, що Microsoft Teams теж не відстає: раніше там запустили схожий інструмент перекладу у тестовому режимі.
З огляду на те, як активно ШІ інтегрується в сервіси для спілкування, найближчим часом нас чекає ще більше «розумних» функцій. А отже — менше мовних бар’єрів і більше справжнього живого спілкування.
Google Meet додав опцію прокрутки субтитрів для тих, хто «спить» на робочих колах
Джерело: The Verge
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: