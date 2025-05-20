Google Meet навчився перекладати голос — і звучати, як ви

В Google Meet зʼявився голосовий переклад в реальному часі / Google

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Світ месенджерів динамічно змінюється. В той час як Microsoft виводить з ринку Skype, Google продовжує активно розвивати Meet та додавати в нього нові функції. Під час проведення конференції Google I/O пошуковий гігант представив нову можливість в Meet – під час відеодзвінків сервіс здатен автоматично перекладати вашу мову іншою мовою. При цьому зберігаються звучання вашого голосу, інтонації та емоції.

Для роботи цієї функції сервіс використовує ШІ-платформу Gemini. Завдяки ШІ відбувається переклад сказаного вами у режимі реального часу — і одразу озвучується переклад мовою вашого співрозмовника.

Наприклад, у демонстрації англомовний користувач спілкувався з іспаномовним колегою. Як тільки той вмикав функцію перекладу, Meet починав дублювати його голос англійською — і звучало це так, ніби говорить та сама людина, але іншою мовою.

Google наголошує, що переклад намагається зберегти не лише слова, а й інтонацію, ритм і навіть настрій голосу. Це має зробити спілкування більш природним і людяним — ніби ви справді чуєте співрозмовника, просто зрозумілою вам мовою.

Наразі функція працює лише між англійською та іспанською мовами. Проте в найближчі тижні Google обіцяє додати підтримку італійської, німецької та португальської мов. Спочатку доступ отримають підписники сервісу, а пізніше — корпоративні клієнти.

Цікаво, що Microsoft Teams теж не відстає: раніше там запустили схожий інструмент перекладу у тестовому режимі.

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З огляду на те, як активно ШІ інтегрується в сервіси для спілкування, найближчим часом нас чекає ще більше «розумних» функцій. А отже — менше мовних бар’єрів і більше справжнього живого спілкування.

Джерело: The Verge

Розділ Технології виходить за підтримки

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