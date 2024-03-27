Новини Технології 27.03.2024 о 12:00 comment views icon
Стаття з  

Zoom представив Workplace – масштабну ШІ-платформу для спільної роботи

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg

Ігор Шелудченко

Автор новин

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Zoom представив нову Zoom Workplace — платформу для спільної роботи на основі штучного інтелекту та з можливостями Zoom AI Companion.

Про це йдеться в офіційному блозі на сайті компанії.

Zoom Workplace надає можливість вибору та дозволяє клієнтам оптимізувати роботу за допомогою API, SDK і понад 2500 інтеграцій у Zoom App Marketplace, включаючи інтеграцію з Microsoft, Google та іншими.

Zoom представив Workplace – масштабну ШІ-платформу для спільної роботи

Нові функції

  • Zoom Workplace працює на основі Zoom AI Companion. Це ШІ-помічник, який допоможе підвищити продуктивність протягом робочого дня завдяки високоякісним і точним результатам. В Zoom зазначають, що транскрипція AI Companion виконувалася з точністю 95% і він давав результати, які були в чотири рази швидшими, ніж вебверсія ChatGPT-4.
  • Ask AI Companion буде створювати матеріали для підготовки до мітингів, складати порядок денний та генерувати ідеї.

Zoom представив Workplace – масштабну ШІ-платформу для спільної роботи

  • З’явиться Zoom Team Chat — місце, де можна буде створювати групи каналів та ділитися ними з колегами, одночасно працювати у дошці та спілкуватися в чаті.
  • Нові можливості спільного редагування та управління дозволами для Microsoft OneDrive і Google Drive
  • Розумні бейджі з іменами, які дозволять іншим учасникам зустрічі бачити ім’я людини в Zoom Room.
  • Оновлений ШІ для Zoom Phone. Він резюмуватиме мітинги та отримуватиме ключову інформацію з голосової пошти та SMS-повідомлень.
  • Введуть більше можливостей платформи Workvivo, яку Zoom придбали минулого року. Вона транслюватиме важливі оновлення, новини та події співробітникам на пристроях, сертифікованих Zoom для Zoom Rooms.
Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати