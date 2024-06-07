Gameloft суттєво скоротив харківський офіс: звільнили навіть голову студії

Протягом останніх місяців у харківському офісі Gameloft пройшли масштабні звільнення. Під скорочення потрапив навіть голова студії, який пропрацював там 14 років, а також геймдизайнери, QA-інженери та розробники.

Як повідомляє DOU, посилаючись на власні джерела, в Харкові скоротили навіть більше людей, ніж у львівській студії.

40+ співробітників

Точну кількість людей, які втратили посади, встановити не вдалося. У Gameloft немає комунікації між командами з різних проєктів. Проте в стінах харківського офісу звучала інформація, що скоротили більше людей, ніж у Львові.

Тут необхідно зазначити, що у лютому в Gameloft Lviv звільнили 38 працівниками. Причиною зазначили необхідність провести оптимізацію ресурсів. Відповідно, можна припустити, що у Харкові звільнили понад 40 людей.

У цей перелік потрапив і голова студії Артем Набатов. Він пропрацював у компанії понад 14 років. За нашими даними, керівника звільнили першим.

«Нас попередили більш-менш завчасно — одним днем не звільняли. Процес був неприємний, оскільки керівництво спочатку сказало, що будуть звільнення. А потім — змусило кожного особисто питати про свою долю. Однак відповідей не давали, аргументуючи це „не остаточно прийнятим рішенням“. Потім для кожного збирали консиліум, де називали причину його звільнення. Після цього були озвучені терміни скорочення — від 2 тижнів до 3 місяців. Оскільки все відбувалося ближче до кінця зими, то люди залишали компанію поступово. Процес тривав весною», — розповіли джерела.

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Компенсації працівники, які втратили роботу, не отримали. Керівництво аргументувало це тим, що людей не звільняють одразу, а дають змогу «попрацювати ще деякий час». Єдине, що отримали фахівці — це виплати за невикористані дні відпустки.

Станом на січень 2024 року, у харківському та львівському офісах Gameloft сукупно працювало 600 осіб.