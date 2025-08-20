Gamescom 2025: Europa Universalis 5, нова Resident Evil та інші анонси першого дня

Gamescom 2025

19 серпня стартувала одна з наймасштабніших ігрових подій — Gamescom 2025. Нам вдалося побачити нові трейлери від Silent Hill f до низки DLC, а також інші десятки анонсів.

Серед тайтлів були відомі ААА-ігри, так і невеликі RPG або шутери. Оскільки анонсів першого дня дуже багато, ми обрали десяток основних і популярних, а для решти оформили список нижче. Деякі зі списку ми виключили, якщо розробники мали зв’язок з нашими “сусідами”. Без зайвих фраз і вступів розповідаємо, що ж показали на Gamescom 2025.

Silent Hill f

Під час заходу ми побачили сюжетний трейлер Silent Hill f, де розкрили важливого персонажа — загадкового чоловіка з білосніжним волоссям. Він прямо буде впливати на історію та вести школярку Сімідзу Хінако крізь темний духовний світ. Але за ним ховається щось більш моторошне. До того ж наприкінці трейлеру показали іншу Хінаку — несправжню, яка хоче вбити нашу головну героїню.

Resident Evil Requiem

У геймплейному трейлері розкрили або початок гри, або один з флешбеків. Журналістка Алісса Ешфкорт заходить до кімнати своєї доньки Грейс, яка завершує працювати за ноутбуком. Їх перериває дзвінок невідомого, у всьому будинку зникає світло і мати змушує нашу головну героїню тікати, бо відчуває загрозу. Невдовзі у коридорі з’являється монстр з сірою шкірою та ножем, який вбиває випадкового чемного чоловіка. Відео завершується тим, що Грейс налякано кричить після того, як щось сталося з її мати.

Головна загадка цього трейлера така: як Алісса Ешфкорт може проводити час зі своєю дорослою донькою, якщо вона загинула в Resident Evil Requiem в готелі “Ренвуд”, де почнеться дев’ята частина гри? Вона вижила? Це галюцинації Грейс? Клон? Сон? Поки невідомо, але точно третім ігровим персонажем буде саме Алісса.

DLC для Kingdom Come: Deliverance 2

Доповнення Legacy of the Forge повертає Генрі до Куттенберга — герой хоче відновити кузню свого батька. Гравцям відкриються нові сюжетні лінії, геймплейні механіки ковальства та глибока кастомізація майстерні. DLC виходить 9 вересня 2025 року і буде доступне на всіх основних платформах, включно з GeForce Now.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Тайтл нарешті отримав дату релізу — 21 жовтня 2025 року. Нам показали головну героїню Файр — стародавню вампірку, яка прокидається в сучасному Сіетлі. У грі буде система кланів, яка впливатиме на стиль гри та здібності. Геймплей включатиме акробатику, магію крові та дослідження міста у двох часових вимірах.

Ghost of Yotei

У ролику під назвою Song of Vengeance глядачі побачили декілька біомів, які будуть в найбільшій мапі серії. Окрім сцен, де головна героїня обіцяє помститися за вбивство своїх близьких цікавішими є деякі механіки. Хоча трейлер не геймплейний стало зрозуміло, що Ацу вміє лазити по стінах (чи горах) і ходити по канатах над прірвою. Решта відео: пафосні розмови, подорожі на коні серед мальовничих локацій та битви з ворогами.

Доповнення для Indiana Jones and The Great Circle

DLC The Order of the Giants запрошує гравців в нову пригоду під вулицями Риму. Історія починається з молодого священника, який просить Індіану Джонса знайти загадковий артефакт. Зрештою пошуки приводять до темних катакомб, річки Тибр та стародавньої каналізації — Cloaca Maxima. Там він стикається з культом Мітри, таємницями імператора Нерона і легендою про велетенську істоту. Доповнення розкриє історію Ордену Нефілімів — загадкової спільноти гігантів, які вперше з’явилися в основній грі. Вихід DLC заплановано на 4 вересня 2025 року для Xbox Series XS, PS5 та PC, а в 2026-му — для Nintendo Switch 2.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

Фани Lego побачили новий відкритий світ Готема, який стане справжнім святом для фанатів Темного Лицаря. У ролику показали злодіїв (Джокер, Пінгвін, Бейн та інші), з якими битиметься Брюса Вейна на шляху від тренувань у Лізі Тіней до становлення легендарним героєм. Багато в чому творці надихалися серією Arkham: можна буде пересуватися на Бетмобілі, планерувати між дахами, використовувати гаджети. Бойова система теж знайома: комбо, контратаки, стелс, детективне бачення, вибуховий гель.

Але для мене у трейлері найкумеднішим стало те, як Бетмен власноруч направляє в небо свій символ — буцімто хтось (а не він сам) просить його про допомогу.

Europa Universalis 5

Paradox Interactive офіційно представила продовження легендарної серії глобальних стратегій на Gamescom 2025. Протягом ролику камера пролітала над деталізованою мапою світу і показувала сотні націй. Тайтл отримав перероблену економіку, нову систему населення, глибшу дипломатію та військову модель, де армії формуються з населення, а не просто з абстрактних ресурсів.

Call of Duty: Black Ops 7

Трейлер шутеру видався досить сюрреалістичним: дивно вигнути дороги в небо, величезні мачете, кораблі на горах тощо. Схоже одними з основних локацій стануть Нікарагуа, Ангола, Токіо, Аляска і кінцева ціль — Авалон. Black Ops 7 продовжує історію попередньою частиною з головним героєм Девідом, який веде елітну команду JSOC у місто Avalon на Середземному узбережжі. У ролику примітною механікою стала можливість планерувати в повітрі завдяки костюмам летючих білок (якщо це не просто елемент трейлеру).

Ninja Gaiden 4

На Gamescom 2025 показали трейлер пригодницького екшену Ninja Gaiden 4, де головним героєм став молодий ніндзя Якумо. Він бореться з темним ворогом у футуристичному Токіо, де дуже багато яскравих кольорів. Гра поєднує кіберпанк і японську міфологію, виглядає дуже стильно. До серії повертається Рю Хаябуса як наставник, а разом з ним оновили бойову систему — вона стала ще динамічнішою з новими прийомами та акробатикою. Ninja Gaiden 4 вийде вже 21 жовтня на сучасних платформах.

Cronos: The New Dawn

Польська Bloober Team показала новий трейлер з загадковим мандрівником, який блукає абстрактною версією району Nowa Huta в Кракові. Все розпочинається з кота, який займається своїми справа і його раптово атакує монстр. Головний герой рятує пухнастого, а далі нам показують місто в двох часових лініях: індустріальні 1980-ті та постапокаліптичне майбутнє. Цього разу ролик зосереджено не просто на сюжетних моментах, а більше про бойову систему. Окремо можна похвалити дуже влучний для атмосфери саундтрек на фоні — Sixteen Days / Gathering Dust від This Mortal Coil.

Valor Mortis

Новий souls-like від розробників Ghostrunner’s, де розповідається про солдата армії Наполеона. Вільям загинув під час бою, але був воскрешений загадковою речовиною — Nephtoglobin. Світ навколо — альтернативна версія Європи 19 століття, спустошена магічною чумою, де колишні товариші перетворилися на мутантів і жахливих істот. Бойова система нагадує Dishonored, оскільки акцент зроблено на мечі, мушкети, пістолі та магічні здібності.

Решта анонсів з Gamescom 2025

Зазначимо, що Gamescom 2025 триватиме до 24 серпня включно. Основна частина виставки почалася 20 серпня, тому попереду ще чотири дні геймплейних показів, стрімів, анонсів і сюрпризів. Також нагадаємо, що PS Store оголосив розпродаж, присвячений Gamescom.