Новини Технології 06.08.2025 comment views icon

Гамма-лазер зможе точково знищувати ракові клітини або досліджувати структуру Всесвіту

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Гамма-лазер зможе точково знищувати ракові клітини або досліджувати структуру Всесвіту
Аакаш Сахаї та Калян Тірумаласетті знаходяться на порозі створення нового інструменту, який допоможе вченим перетворити наукову фантастику на реальність/University of Colorado Denver

Американські інженери з Університету Колорадо у Денвері планують невдовзі представити потужний гамма-лазер, здатний знищувати ракові клітини без пошкодження здорових.

Зазначається, що доктор філософії з кафедри електротехніки Університету Колорадо Аакаш Сахаї відкрив метод створення надінтенсивних електромагнітних полів у лабораторних умовах з напругою, яка до цього вважалась недосяжною. Ці поля виникають в результаті швидких коливань і розсіювання електронів у матеріалах. Це може зіграти ключову роль у створенні мікропроцесорів та потужних прискорювачів частинок, що використовуються для пошуку загадкової темної матерії. 

До недавнього часу створення настільки потужних електромагнітних полів потребувало громіздкої та складної інфраструктури. Наприклад, протяжність Великого адронного колайдеру складає 26 км. Він використовує передові радіочастотні системи та надпровідні магніти для переміщення високоенергетичних пучків. Експлуатація настільки великих та складних систем обходиться дуже дорого і пов’язана з певними ризиками. 

Для подолання цих обмежень, Аакаш Сахаї створив матеріал на основі кремнію розміром з кристал, здатний витримувати високоенергетичні пучки частинок. Цей матеріал ефективно переспрямовує енергію, яка генерується осцилюючим квантовим електронним газом, та підтримує структурну стабільність за рахунок контролю тепла, що виділяється. 

Гамма-лазер зможе точково знищувати ракові клітини або досліджувати структуру Всесвіту
Аакаш Сахаї та Калян Тірумаласетті проводять випробування в лазерній лабораторії Університету Колорадо/University of Colorado Denver

Саме швидкий рух електронів генерує високоінтенсивні електромагнітні поля. Це дозволило дослідникам спостерігати за поведінкою цих полів у пристрої розміром з палець.

“Керування настільки потужним потоком енергії із збереженням базової структури матеріалу – це справжній прорив. Цей технологічний прорив може реально змінити світ. Мова йде про розуміння того, як влаштована природа, та використання цих знань для надання позитивного впливу на світ”, — наголошує науковий співробітник лабораторії Аакаші Сахая та співавтор дослідження, Калян Тірумаласетті. 

Університет Колорадо вже подав заявки і отримав попередні патенти на цю технологію у США та за кордоном. Хоча до реального практичного застосування може пройти ще не один рік, можливість краще зрозуміти, як влаштований Всесвіт, мотивує розробників працювати далі над вдосконаленням технології. 

“Гамма-лазери можуть стати реальністю. Ми зможемо отримувати зображення тканин аж до ядра клітин, а не тільки до ядра атомів, що лежать в їх основі. Це означає, що вчені та лікарі зможуть побачити, що відбувається на рівні ядер, і це прискорить наше розуміння колосальних сил, що діють у таких малих масштабах, а також дозволить удосконалити методи лікування та діагностики. Зрештою ми зможемо розробити гамма-лазери для модифікації ядра та видалення ракових клітин на нанорівні”, — переконує Аакаш Сахаї. 

Метод екстремальних плазмонів також може допомогти перевірити широкий набір теорій щодо того, як влаштований наш Всесвіт, від можливості існування мультивсесвіту до дослідження його структури. Дослідники планують продовжити вдосконалювати матеріал, створений для кремнієвих чипів та лазерної технології.

Результати дослідження опубліковані у журналі Advanced Quantum Technologies

Джерело: SciTechDaily

Популярні новини

arrow left
arrow right
Перші реакції на Silent Hill f після 5 годин гри — гідні графіка і сюжет, але "дивна" бойова система
Перший тест AMD Ryzen Z2 Extreme у консолі MSI Claw A8 — перевершує Ryzen AI 9 HX 370
Відеокарта GeForce RTX 5050 Ti засвітилась на сайті ZOTAC — передчасний злив чи помилка?
Звіт Tesla: найнижчий прибуток в історії, плани на доступне авто та пересадити пів США на Robotaxi
Майбутнє портативних консолей: AMD Z2 Extreme обганяє Core Ultra 7 258V в іграх
Одна таблетка перетворює вашу кров на смертельну отруту для комарів
Передплатники PS Plus отримають три безплатні гри у серпні — серед них Lies of P
ШІ-агент самостійно придбав NFT CryptoPunk #9098 — за завищеною ціною
Новий алгоритм дозволяє різним ШІ «розмовляти» між собою та працювати разом
«Батько Elder Scrolls» йде з ігрової індустрії через рак: «Його час з нами обмежений»
Чохли UAG для Galaxy S25: магнітна зарядка, мілітарі-естетика та ефектні деталі
Продаж каталізаторів вже не той: вчені зменшили кількість платини в них та збільшили вихід водню
Christie’s International Real Estate запустила криптопідрозділ з торгівлі розкішною нерухомістю вартістю $1 млрд
Нова технологія зробить роботів спритними, як люди, і вони не послизнуться
Фінал серіалу «Дивні дива» — перший трейлер показав зірку «Термінатора» з натяком на епічну битву з Векною
Краща комедія десятиліття: новий «Голий пістолет» стартував з 91% на Rotten Tomatoes і 78/100 на Metacritic
Gmail як маркетплейс: Google тестує покупки прямо у поштовій рекламі
Nintendo зберегла 98% команди, доки конкуренти звільняють розробників тисячами
S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч 1.5.2 — більше жодних зачарованих дверей у центр Шевченка
Кожна п’ята гра в Steam за 2025 рік створена з допомогою ШІ, — звіт
Google ледь не запустив власний «ChatGPT» раніше за OpenAI, — колишній розробник, CEO Microsoft AI
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати