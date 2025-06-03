Ютубер створив найпотужніший ручний лазер у світі — придбав компонети на eBay

Ютубер та винахідник зі США Styropyro зібрав та випробував 250-ватний ручний лазер.
За його словами, створена ним лазерна установка у 50 тис. разів потужніша за лазерні вказівки. Ймовірно, його лазер набагато потужній, ніж це може бути дозволено американським законодавством.
Це однак не завадило Styropyro випробувати власну розробку. У відео за результатами польових випробувань ютубер пропалив кілька об’єктів і навіть залишив сліди опіків на алмазах.
Найбільш поширеним видом ручних лазерів залишаються лазерні вказівки, які переважно використовуються у навчальних закладах. Потужність їхнього лазерного променя складає близько 0,005 Вт, що не може зрівнятись з 250-ватною потужністю розробки Styropyro.
Ютубер, якого насправді звуть Дрейк Ентоні, працює хіміком і вже встиг стати відомим завдяки експериментам з саморобними лазерними установками. У США законодавчі обмеження на лазерні пристрої становлять 5 міліватів. Це необхідно для запобіганню пошкодженню очей. За потужності 250 Вт система Styropyro значно перевершує ці обмеження і наближається до потужності, що використовується у промислових ріжучих інструментах.
Для створення власної лазерної установки Styropyro придбав уживані високоякісні деталі на eBay та в інших перекупів. Зокрема, він використав промислові лазерні діоди, призначені для кінопроекторів та інші пошкоджені електронні компоненти.
Лазерна установка ютубера містить кілька потужних синіх лазерних діодів, які об’єднуються в один надпотужний промінь. Під час випробувань Styropyro використав захисне спорядження, включаючи спеціальні окуляри. Він також працював у контрольованому середовищі, щоб знизити ймовірність будь-яких нещасних випадків.
«Цей лазер настільки далекий від шкали оцінки небезпеки, що його небезпека для очей незбагненна», — зізнається ютубер.
Окрім спалювання речей Styropyro продемонстрував процес створення штучних рубінів за допомогою своєї лазерної установки. Він фокусував лазерний промінь на матеріалі, поки той не кристалізувався в структури, схожі на дорогоцінне каміння.
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Джерело: Interesting Engineering
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