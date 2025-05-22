У Франції створили лазерну гвинтівку, що плавить електроніку на відстані 500 м

CILAS

Французька компанія CILAS представила лазерну гвинтівку HELMA-LP, здатну розплавити електроніку на відстані до 500 метрів.

HELMA-LP є вдосконаленою версією попередньої моделі HELMA-P, яка пройшла успішні випробування у Франції. У порівнянні із попередньою версією, HELMA-LP була значно зменшена у розмірах, щоб її могла носити та використовувати одна людина.

Гвинтівка підключена до рюкзаку з акумулятором, який живить лазерний промінь. Також за допомогою цього рюкзака можна стабілізувати приціл. Лазерний промінь здатен вражати ворожі сенсори, чутливі оптичні прилади, радіоприймачі, лінзи, камери та броньоване скло на відстані від 300 до 500 метрів.

Промінь необхідно утримувати на цілі від 5 до 15 секунд. Загальна вага іноваційної зброї складає близько 15 кг. Розробники запевняють, що лазерний промінь не створює шуму і залишається невидимим для ворога. Нетривалого випромінювання достатньо, щоб розплавити пластиковий купол на камері безпілотника або перегріти плату в антені зв’язку.

Додатковою перевагою є здатність точного ураження ворожих цілей без ризику нанесення шкоди цивільним громадянам або об’єктам цивільної інфраструктури. Однак промінь гвинтівки поки залишається вразливим до атмосферних умов і обмежується зарядом літій-іонних акумуляторів.

На думку військових аналітиків, подібна лазерна гвинтівка може зацікавити країни, що ведуть асиметричні бойові дії. У цих випадках невеликі підрозділи матимуть перевагу над противником, який використовує велику кількість дронів та інших засобів спостереження та розвідки.

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CILAS продемонстрував HELMA-LP союзникам з НАТО і, за чутками, веде переговори з українськими військовими чиновниками. Наразі експорт не підтверджений.

У сучасних війнах використовується велика кількість електроніки. Така зброя, як HELMA-LP, не просто пропонує вогневу міць, вона може непомітно позбавити ворога приладів для стеження та проведення розвідки. Наразі компанія CILAS звернулася до виробників зброї з дистанційним керуванням, щоб вони спробували застосувати нову розробку на роботизованих платформах, наземних та надводних безпілотниках.

Джерело: ZMEScience