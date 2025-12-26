Новини Пристрої 26.12.2025 comment views icon

Lenovo випустила Watch GT Pro: до 27 днів роботи та двочастотний GPS за $128

Вадим Карпусь

Автор новин

Вийшов смартгодинник Lenovo Watch GT Pro за $128

Lenovo представила смартгодинник Watch GT Pro, орієнтований на прихильників активного відпочинку та фітнесу. Новинка отримала двочастотний GPS, тривалий час автономної роботи та широкий набір спортивних і медичних функцій.

Годинник Lenovo Watch GT Pro оснащений 1,43-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 466×466 пікселів. Екран прикриває скло захисне скло Corning. Корпус новинки виконаний із цинк-магнієвого сплаву, задня кришка виготовлена з нейлону, армованого скловолокном. Кнопки зроблені з нержавіючої сталі, а ремінець — із силікону. Годинник сумісний як з Android, так і з iOS. Підтримка Bluetooth 5.3 дозволяє здійснювати Bluetooth-дзвінки, переглядати історію викликів і отримувати сповіщення безпосередньо на зап’ясті.

Однією з ключових особливостей стала система двочастотного GPS, яка підвищує точність позиціювання під час бігу, походів та інших активностей на відкритому просторі. Крім того Lenovo додала датчики висоти та атмосферного тиску, а також цифровий компас, що розширює можливості навігації та відстеження тренувань у реальному часі.

Watch GT Pro підтримує понад 170 спортивних режимів для занять у приміщенні та на вулиці. Годинник має водозахист 5ATM і витримує занурення на глибину до 50 метрів. Для плавання передбачено окремий алгоритм, який відстежує стиль, темп, кількість кіл, тривалість тренування та витрачені калорії.

Функції моніторингу здоров’я включають безперервне вимірювання пульсу, контроль рівня SpO2, аналіз сну, оцінку рівня стресу та керовані дихальні вправи.

За автономність відповідає літій-полімерний акумулятор місткістю 470 мА·год. Lenovo заявляє до 27 днів роботи в режимі підвищеної витривалості та близько 7 днів при інтенсивному використанні. Повна зарядка через магнітний кабель займає приблизно три години.

Ціна Lenovo Watch GT Pro становить 899 юанів ($128), а продажі вже стартували у Китаї на платформі JD.com.

