Смартгодинник Garmin Quatix 8 Pro отримав супутниковий зв'язок, до 16 днів автономності і ціну від $1300

Garmin запускає Quatix 8 Pro від $1300: супутниковий зв’язок та морські функції

Garmin розширила модельний ряд своїх смартгодинників та представила новий флагманський пристрій Quatix 8 Pro, що поєднує стільниковий і супутниковий зв’язок з низкою функцій, яких немає в багатьох інших моделях компанії.

Анонс Quatix 8 Pro відбувся паралельно з оновленням програмного забезпечення для актуальних топових годинників Garmin, зокрема Fenix 8 і Fenix 8 Pro. Водночас компанія вирішила надати лінійці Quatix “Pro-статус”, випустивши Quatix 8 Pro у двох розмірах корпусу — 47 мм і 51 мм.

Хоча нова модель заснована на Fenix 8 Pro, Garmin відмовилася від використання дорогих microLED-дисплеїв. Натомість Quatix 8 Pro оснащується виключно AMOLED-екранами. Незалежно від розміру корпусу, користувач отримує 1,4-дюймову панель з роздільною здатністю 454×454 пікселі. Такий підхід дозволив зберегти високу яскравість і чіткість зображення без різкого зростання вартості.

Garmin також пропонує Quatix 8 Pro у двох варіантах комплектації: зі стандартним набором функцій або з пакетом Voice Control Bundle. Останній забезпечує сумісність із навігаційним обладнанням chartplotter, що особливо актуально для власників човнів і яхт.

Серед ключових характеристик — підтримка супутникового та стільникового зв’язку, автономність до 16 днів без підзарядки та вбудований LED-ліхтарик. Окрему увагу Garmin приділила програмним можливостям для морського використання. Годинник отримав таймер регати, функцію допомоги при галсуванні, а також підтримку аудіосистем Fusion через застосунок Fusion-Link.

Ціна Garmin Quatix 8 Pro стартує з $1299,99. Версія з пакетом Voice Control Bundle коштує $1359,98.

