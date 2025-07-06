Геймер перетворив авто Honda CR-V на контролер для Need for Speed ​​Underground

mryeester / YouTube

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Ентузіасти роблять ігрові контролери з будь-чого, але ціле авто — але цей здається рекордним. Ютубер зробив з Honda CR-V 2012 року контролер для Need for Speed ​​Underground.

Автор YouTube-каналу mryeester використав бортові пристрої справжнього авто Honda з незвичною метою. Він залучив до керування іграми бортову систему та використав бібліотеку Python та деякі скрипти, щоб зареєструвати педаль газу автомобіля та інші керівні органи як пристрій введення.

Кожне авто у США після 1996 року має роз’єм OBD2, який зазвичай знаходиться під панеллю приладів. Це універсальний діагностичний інтерфейс, призначений для виявлення та усунення проблем. Зазвичай його використовують для отримання даних з датчиків — від обертів двигуна до рівня пального в баку. Завдяки адаптеру OBD2-USB ютубер під’єднався до ЕБУ (електронного блоку керування) автомобіля, дані звідки надходять на ноутбук.

Бібліотека Python pySerial дозволяє зчитувати дані. Наступним кроком є визначення конкретного PID (ідентифікатора параметра) для кожного датчика. Це дозволяє створити скрипт до кожного конкретного датчика, який перетворює аналоговий сигнал в цифровий, зрозумілий для ПК — на жаль, ентузіаст не розкриває деталей. Дані зчитуються в режимі реального часу у файл JSON, звідки інший скрипт бере дані та імітує натискання фізичної клавіші щоразу, коли значення у файлі змінюються.

Останній етап — відкрити будь-який обраний емулятор та налаштувати схему керування. Користуватися цим можна практично у будь-якій сучасній грі, яка підтримує перепризначення клавіш. Так педаль газу автомобіля або кермо починає керувати авто у Need for Speed. Найбільшим недоліком експерименту є відсутність більш докладних інструкцій та файлів. Але, попри все, це, мабуть, найдорожчий та найбільший ігровий контролер з відомих.

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Джерело: Tom’s Hardware

Розділ Авто виходить за підтримки ?

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