Найпопулярніші кросовери 2024 року: Tesla Model Y, Toyota RAV4, Honda CR-V та інші

Ресурс focus2move опублікував світовий рейтинг найбільш продаваних кросоверів станом на серпень 2024 року. Найпопулярнішим кросовером до серпня 2024 року все ще залишався Tesla Model Y, який лідирує з продажами в кількості 754 691 од. Продажі цієї моделі зросли на +4,3%.

Друге місце посів кросовер Toyota RAV4 з продажами 654 694 од., що на 16,7% більше, ніж в аналогічному періоді попереднього року. Почесне третє місце посідає Honda CR-V з продажами 479 875 од. Продажі цієї моделі зросли найбільше у відносних показниках – на 41,1%. Варто зазначити, що Honda CR-V був лідером сегмента кросоверів протягом 2010-2015 років. Ще з цікавого – BMW X3 піднявся на 6 позицій у ТОП-10, посівши 10 місце.

Найпопулярніші кросовери на перші 8 місяців 2024 року:

Tesla Model Y – 754 691 од. (+4,3%); Toyota RAV4 – 654 694 од. (+16,7%); Honda CR-V – 479 875 од. (+41,1%); Hyundai Tucson – 378 773 од. (-3%); Kia Sportage – 342 773 од. (+5,6%); BYD Song – 303 599 од. (+26,8%); Volkswagen Tiguan – 280 550 од. (+5,2%); Honda HR-V – 254 173 од. (+19,8%); Mazda CX-5 – 217 827 од. (-2,1%); BMW X3 – 213 733 од. (+11,5%).

Нагадаємо, в Україні найпопулярнішим кросовером минулого місяця став RENAULT Duster.

Джерело: focus2move