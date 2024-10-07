Новини Авто 07.10.2024 о 10:39 comment views icon

Найпопулярніші кросовери 2024 року: Tesla Model Y, Toyota RAV4, Honda CR-V та інші

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Вадим Карпусь

Автор новин

Найпопулярніші кросовери 2024 року: Tesla Model Y, Toyota RAV4, Honda CR-V та інші

Ресурс focus2move опублікував світовий рейтинг найбільш продаваних кросоверів станом на серпень 2024 року. Найпопулярнішим кросовером до серпня 2024 року все ще залишався Tesla Model Y, який лідирує з продажами в кількості 754 691 од. Продажі цієї моделі зросли на +4,3%.

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Друге місце посів кросовер Toyota RAV4 з продажами 654 694 од., що на 16,7% більше, ніж в аналогічному періоді попереднього року. Почесне третє місце посідає Honda CR-V з продажами 479 875 од. Продажі цієї моделі зросли найбільше у відносних показниках – на 41,1%. Варто зазначити, що Honda CR-V був лідером сегмента кросоверів протягом 2010-2015 років. Ще з цікавого – BMW X3 піднявся на 6 позицій у ТОП-10, посівши 10 місце.

Найпопулярніші кросовери на перші 8 місяців 2024 року:

  1. Tesla Model Y – 754 691 од. (+4,3%);
  2. Toyota RAV4 – 654 694 од. (+16,7%);
  3. Honda CR-V – 479 875 од. (+41,1%);
  4. Hyundai Tucson – 378 773 од. (-3%);
  5. Kia Sportage – 342 773 од. (+5,6%);
  6. BYD Song – 303 599 од. (+26,8%);
  7. Volkswagen Tiguan – 280 550 од. (+5,2%);
  8. Honda HR-V – 254 173 од. (+19,8%);
  9. Mazda CX-5 – 217 827 од. (-2,1%);
  10. BMW X3 – 213 733 од. (+11,5%).

Нагадаємо, в Україні найпопулярнішим кросовером минулого місяця став RENAULT Duster.

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Джерело: focus2move

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