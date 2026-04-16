Sony запатентувала "плюшевий" геймпад для PlayStation: можна м'яти і крутити, як заманеться

Конструкція складається з сітки взаємозалежних вузлів-кнопок, з’єднаних гнучкими шарнірами. Завдяки цьому геймпад отримує майже тканинний діапазон рухів — він гнеться і змінює форму залежно від маніпуляцій гравця. Нічого навіть близько подібного на ринку зараз не існує: ні у PlayStation, ні у конкурентів.

Патент у США опублікований 26 березня 2026 року, хоча сама заявка подавалася ще у вересні 2022-го. Game Rant вперше виявив аналогічний патент у Євросоюзі ще у липні 2025 року, тож американська публікація просто є паралельною реєстрацією тієї ж розробки.

Гнучкість вузлів відкриває принципово нові механіки: стискаючи геймпад, можна імітувати здавлювання предмета у грі, тягнучи — відчинення дверей, скручуючи — обертання механізму. Пристрій також вписується у ширшу лінійку Sony з доступності — поруч із контролером Access для гравців з інвалідністю він міг би стати ще одним нестандартним варіантом керування.