Sony запатентувала "плюшевий" геймпад для PlayStation: можна м'яти і крутити, як заманеться

Софія Шадріна

Sony запатентувала незвичайний геймпад з гнучкими вузлами для PlayStation / Reddit
Sony запатентувала незвичайний геймпад з гнучкими вузлами для PlayStation / Reddit

У США опублікували патент Sony на геймпад з гнучкими вузлами, який дозволяє стискати, крутити, тягнути і складати пристрій у будь-яку форму.


Конструкція складається з сітки взаємозалежних вузлів-кнопок, з’єднаних гнучкими шарнірами. Завдяки цьому геймпад отримує майже тканинний діапазон рухів — він гнеться і змінює форму залежно від маніпуляцій гравця. Нічого навіть близько подібного на ринку зараз не існує: ні у PlayStation, ні у конкурентів.

Патент у США опублікований 26 березня 2026 року, хоча сама заявка подавалася ще у вересні 2022-го. Game Rant вперше виявив аналогічний патент у Євросоюзі ще у липні 2025 року, тож американська публікація просто є паралельною реєстрацією тієї ж розробки.

Гнучкість вузлів відкриває принципово нові механіки: стискаючи геймпад, можна імітувати здавлювання предмета у грі, тягнучи — відчинення дверей, скручуючи — обертання механізму. Пристрій також вписується у ширшу лінійку Sony з доступності — поруч із контролером Access для гравців з інвалідністю він міг би стати ще одним нестандартним варіантом керування.

 

 

Patentscope
Patentscope

 

Patentscope
Patentscope

Sony активно патентує нетрадиційні рішення для геймпадів. Нещодавно компанія зареєструвала контролер з тачскріном, де кнопки і D-pad можна збільшувати й переставляти, а раніше — технологію, здатну зробити кожен звук у грі неповторним за допомогою ШІ.

Навряд чи розробка вийде у продаж у найближчому майбутньому. Головне питання до конструкції — довговічність: кожне з’єднання вузла з шарніром потенційно може зламатися, а ремонт такого пристрою коштуватиме недешево. Sony роками реєструє патенти на технології, які так і не виходять у серійне виробництво. Затримка між поданням у 2022 і публікацією в США у 2026 році не означає, що компанія повернулася до проєкту — це може бути просто черга патентних відомств.


Джерело: GameRant

Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
