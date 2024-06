Стримерка Twitch подолала двох головних босів Elden Ring: Shadow of the Erdtree силою розуму — з контролером на основі ЕЕГ

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Стримерка Twitch Перрі Каріал знищила двох головних босів Elden Ring: Shadow of the Erdtree за допомогою контролера на основі електроенцефалографії (ЕЕГ), який розшифровував інформацію з її мозку в режимі реального часу.

Надвисока складність доповнення Elden Ring: Shadow of the Erdtree призвела до його змішаної оцінки в Steam — 38% гравців DLC швидше дратує, ніж тішить. Втім, це не зупинило дівчину від його проходження таким незвичайним чином.

Thought I’d post a clip of what mental controls I use and how I get around Getting to the boss is often harder than the boss😅#shadowoftheerdtree #EldenRing pic.twitter.com/RmetlwJb8h — Perri (@perrikaryal) June 23, 2024

Минулого року Каріал пройшла базову Elden Ring за допомогою ЕЕГ для контролю певних дій у грі, таких як атака та перекид. Ця технологія зазвичай використовується для медичної діагностики. Стримерка познайомилася з пристроєм для сканування мозку під час навчання на магістра психології. Їй стало цікаво, чи можна цю технологію адаптувати для керування відеоіграми як контролер.

WE DID IT Shadow of the Erdtree, first boss, COMPLETED with mind control, and ZERO HANDS I can’t believe it. This was the hardest thing ever. We’ve come SO FAR! Let’s gooooooo pic.twitter.com/INrwrgOH0Y — Perri (@perrikaryal) June 22, 2024

З цією метою Перрі Каріал використала навички у кодуванні, щоб навчити програмне забезпечення, яке постачалося з комерційною гарнітурою ЕЕГ, розпізнавати потрібні закономірності в електричній активності її мозку. Створені шаблони були зіставлені з діями у грі — це дозволило керувати нею, уявляючи якісь конкретні дії. Наприклад, уявивши, що вона штовхає куб вперед, Перрі виконує кидок, або вона могла б уявити тарілку, що обертається, щоб виконати атаку, або ж просто розлютитися, щоб вилікуватися.

WE DID IT AGAIN Shadow of the Erdtree, SECOND boss, Renalla, DEFEATED with mind control, and ZERO HANDS. Absolutely INSANE Let’s gooooooooooo If you have any questions, look at the full VOD below – I do set-up, training, and troubleshooting all LIVE pic.twitter.com/H0UpxUj8hz — Perri (@perrikaryal) June 23, 2024

Під час проходження Elden Ring у 2023 році Каріал все ще користувалася фізичним контролером Xbox, щоб керувати рухом. Однак у Shadow of the Erdtree стримерка вирішила спробувати обійтися повністю без рук, з використанням ПЗ для стеження за очима та рухами голови, також для певних складних дій вона використала голосові команди. Похід до босів вимагає зовсім інших налаштувань команд, ніж під час бою — додаткова складність у процесі.

Джерело: IGN

