Геймплейний трейлер Dune: Awakening — гра вийде у 2025 році

На виставці Gamescom ONL розробники Funcom представили геймплейний трейлер багатокористувацької гри Dune: Awakening. Відео демонструє шлях гравця від виживання в пустелі до керування цілою гільдією в пошуках прянощів.
Гра перенесе учасників на найнебезпечнішу планету всесвіту — Арракіс. Гравцям доведеться вижити в палючій пустелі, уникаючи гігантських піщаних хробаків і опановуючи навички фрименів. Вони зможуть розширювати свій вплив через бойові дії, контроль над прянощами, будівництво та вдосконалення баз.
Funcom тісно співпрацює з компанією Legendary та спадкоємцями Френка Герберта. Dune: Awakening представляє альтернативну історію, у якій Пол Атрід ніколи не народжувався, даючи гравцям можливість самостійно визначати майбутнє Арракіса.
Розробники анонсували третій випуск Dune: Awakening Direct, який вийде 29 серпня. У ньому покажуть ще більше геймплейних кадрів і розкриють додаткові деталі про особливості гри.
Dune: Awakening вийде на ПК у Steam на початку 2025 року, а пізніше з’явиться на PlayStation 5 та Xbox Series.
Альтернативна «Дюна» — друга презентація гри Dune: Awakening Direct розкриває нові деталі геймплея
Джерело: Gematsu
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