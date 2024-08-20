Геймплейний трейлер Dune: Awakening — гра вийде у 2025 році

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На виставці Gamescom ONL розробники Funcom представили геймплейний трейлер багатокористувацької гри Dune: Awakening. Відео демонструє шлях гравця від виживання в пустелі до керування цілою гільдією в пошуках прянощів.

Гра перенесе учасників на найнебезпечнішу планету всесвіту — Арракіс. Гравцям доведеться вижити в палючій пустелі, уникаючи гігантських піщаних хробаків і опановуючи навички фрименів. Вони зможуть розширювати свій вплив через бойові дії, контроль над прянощами, будівництво та вдосконалення баз.

Funcom тісно співпрацює з компанією Legendary та спадкоємцями Френка Герберта. Dune: Awakening представляє альтернативну історію, у якій Пол Атрід ніколи не народжувався, даючи гравцям можливість самостійно визначати майбутнє Арракіса.

Розробники анонсували третій випуск Dune: Awakening Direct, який вийде 29 серпня. У ньому покажуть ще більше геймплейних кадрів і розкриють додаткові деталі про особливості гри.

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Dune: Awakening вийде на ПК у Steam на початку 2025 року, а пізніше з’явиться на PlayStation 5 та Xbox Series.

Джерело: Gematsu

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