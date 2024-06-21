Альтернативна «Дюна» — друга презентація гри Dune: Awakening Direct розкриває нові детвлі геймплея

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На другій презентації Dune: Awakening Direct студія Funcom представила новий погляд на Dune: Awakening, гру на виживання у відкритому світі «Дюна» для багатьох користувачів. Відео пропонує 30 хвилин інтерв’ю з розробниками, кадрів гри та деякі подробиці геймплея.

Dune: Awakening вже додали до списків бажань у Steam понад 1 млн потенційних гравців. Проєкт спирається на візуальну та звукову ідентичність, створену режисером Дені Вільньовом в успішній кіноепопеї «Дюна». На Арракісі, події на якому пішли зовсім іншим шляхом, триває війна фракцій.

Прем’єра на гри на Summer Game Fest, Story Cinematic показала альтернативну шкалу часу, яку створює Джессіка Атрід, яка вирішила народити доньку замість Пола, відсутність якого призводить до війни Атрідів, Харконенів та фременів.

У редакторі персонажа можна обрати багато деталей зовнішності, рідну планету та спеціалізацію свого наставника: ментат, майстер мечу або Бене Ґессерит, яка визначає початкові здібності.

«Зробити світ цілісним і пов’язаним завжди було однією з наших цілей у Dune: Awakening. Ми побудували цю структуру з ідеєю зробити гру розширюваною, що важко з однією картою. Ідея сухопутної карти полягає в тому, що вона дозволяє нам просто продовжувати будувати світ і давати гравцям нові простори для дослідження. Хто знає, що це буде через 5 років?», — каже креативний директор Джоел Байлос.

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Байлос занурився в структуру серверів та Overland Map, яка з’єднує різні карти-пісочниці, яка дозволяє грі вмістити більшу кількість гравців та відрізняє Dune: Awakening від багатьох онлайн-ігор. Dune: Awakening Direct нещодавно перейшла у стадію закритої бети, що дає доступ до повної широти гри, від початкової зони Басейну Хагга до фіналу у Глибокої пустелі.

Джерело: TechPowerUp

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