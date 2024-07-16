Гібридний Porsche Panamera встановив новий рекорд на трасі Нюрбургринга

Ще не представлена версія автомобіля Porsche Panamera встановила новий рекорд на трасі Нюрбургринга. Ще не розкрита офіційно модель, оснащена гібридною силовою установкою V8, показала час 7 хвилин 24,172 секунди на Північній петлі, що робить її найшвидшою серед «седанів представницького класу».

Автомобіль-рекордсмен — це передсерійна модель. Майже в незмінному вигляді вона потрапить в салони дилерів. Для встановлення рекорду використовувалися лише незначні модифікації, які не повинні вплинути на швидкісні характеристики серійної версії. Мова йде про спортивне ківшеподібне сидіння для водія Ларса Керна та обов’язкову клітку безпеки. Хоча Porsche не розкрила жодних специфікацій трансмісії, компанія заявила, що в автомобілі використовується революційна підвіска Active Ride, яка вперше була представлена на Panamera на початку цього року.

Модель Porsche Panamera, яка встановила рекорд на Нюрбургрингзі, ймовірно, матиме назву Turbo S E-Hybrid. Вона використовувала опціональні 21-дюймові шини Michelin Pilot Sport Cup 2, розроблені спеціально для цієї платформи. Автомобіль також був оснащений новим додатковим аеродинамічним комплектом кузова з вуглецевого волокна, який включає закрилок Gurney для адаптивного заднього антикрила. Porsche стверджує, що цей набір зменшує підйом передньої частини та створює притискну силу, хоча подробиці не уточнюються. Деякі джерела приписують гібридній силовій установці Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid потужність у понад 700 к.с. Сама компанія поки не розкриває цю інформацію.

Час 7:24 робить цю гібридну Panamera більш ніж на 5 секунд швидшою, ніж Panamera Turbo S останнього покоління. Вона також більш ніж на 3 секунди швидша, ніж попередній рекордсмен — чотиридверний Mercedes-AMG GT63 S. Корону лідерства утримує повністю електричний Porsche Taycan Turbo GT.

«Трансмісія, аеродинаміка, шасі, нові, опціональні надвисокопродуктивні шини від Michelin — багато аспектів зробили свій внесок у цей час», — кажуть в компанії. «Нове шасі Porsche Active Ride зробило особливо великий внесок, оскільки автомобіль завжди добре з’єднується з дорогою. Його проходження поворотів і контроль кузова на абсолютно новому рівні».

Джерело: motor1